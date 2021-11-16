فالك الفوز على لبنان يا «الأبيض»

المصدر: دبي- العوضي النمر

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يتطلع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى تحقيق الفوز في مباراته أمام لبنان اليوم، في أولى منافسات الدور الثاني «الجولة السادسة» من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، والتي تقام على ملعب رفيق الحريري في مدينة صيدا، عند الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات، ويهدف الأبيض إلى تحقيق الفوز، والتمسك بالمنافسة على نيل إحدى بطاقات التأهل حتى لو كانت من خلال المركز الثالث.

ويعتبر لقاء اليوم مهماً للأبيض للاستمرار في المنافسة من عدمه، ويحتل منتخب لبنان المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وينافسه منتخب العراق برصيد 4 نقاط، لذلك يسعى الأبيض لتحقيق الفوز على لبنان، من أجل الاستمرار في المنافسة على هذا المركز الثالث، ويعتبر اللقاء مفترق طرق، للاستمرار في المنافسة للتأهل، لأن فقدان الأبيض لأي نقاط يصعّب من موقفه للغاية، لذلك لا سبيل أمامه إلا تحقيق الفوز.

ويعمل المدرب الهولندي فان مارفيك على الاستفادة من اللاعبين الموجودين، نظراً لتعدد حالات الإصابة بالفريق، لذلك يتوقع إجراء تغيرات في تشكيلة اللعب، وفق تلك الظروف ومتطلبات المباراة.

ومن المنتظر أن يشارك مهند العنزي نظراً لتعدد الإصابات في خط الدفاع، فيما سيشارك ثنائي الارتكاز علي سالمين، وعبد الله رمضان، وسيقومان بدعم الدفاع في حال وجود هجوم للبنان، وينتظر أن تكون هناك تغيرات طفيفة في مثلث الهجوم، نظراً لحاجة الفريق إلى فاعلية أكبر لهذا الخط خلال اللقاء.

ويسعى المدرب الهولندي مارفيك إلى الانقضاض على المنتخب اللبناني من البداية، من خلال هجمات سريعة والسعي لاختراق الشباك مبكراً، وتسجيل هدف من شأنه إحباط معنويات لاعبي الفريق المنافس، مع غلق كافة المنافذ أمام مرمى الحارس المخضرم علي خصيف، ويرغب مارفيك في فرض أسلوب لعب المنتخب على الفريق المنافس، وهناك رغبة قوية من لاعبي الأبيض لتحقيق الفوز لإسعاد كل محبي الأبيض.

تعويض

ويأمل لبنان بقيادة مدربه التشيكي إيفان هاشيك بتسجيل الفوز على أرضه من أجل مصالحة جماهير الأرز، بعدما خسر في اللحظات الأخيرة أمام إيران في الجولة الماضية، ويعاني منتخب لبنان أيضاً من تعدد الإصابات وانخفاض الروح المعنوية للاعبيه بعد الخسارة من إيران، بهدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن كان متقدماً بهدف، لذلك يدرك أفراد المنتخب اللبناني أهمية المباراة، والحرص على التعويض، وتعزيز الحظوظ في المنافسة.

تأكيد

أكد الهولندي بيرت فان مارفيك، مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، أن «الأبيض» أمامه فرصة، خلال لقائه مع لبنان للعودة إلى المنافسة من خلال المركز الثالث، للوصول للدور التالي من منافسات المونديال.

وأشاد بمنتخب لبنان وقال: هو منتخب قوي ومنظم ويحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، ويملك عدداً من اللاعبين المميزين، ونسعى لتحقيق الفوز الأول في المرحلة الحالية من التصفيات. وأكد أنه لا يمكن توقع النتيجة، لأن كل فريق يسعى لتقديم أفضل ما لديه من أداء، وقال: نخوض المواجهات المتبقية لنا خلال التصفيات وكأنها على أرضنا، ولدي ثقة في لاعبي (الأبيض)، بتقديم مستوى طيب، وأشار إلى أن تحضيرات «الأبيض» جرت بصورة جيدة رغم تعدد الإصابات والغيابات بصفوف الفريق.

لقاء مهم

وأكد علي سالمين لاعب منتخبنا أن مباراة لبنان مهمة ومصيرية، ولا بديل فيها عن الفوز، من أجل تصحيح أوضاع المنتخب في جدول ترتيب المجموعة.

وأوضح أن اللاعبين في أتم الجاهزية البدنية والمعنوية لخوض المباراة الصعبة، خاصة أن المنتخب اللبناني يلعب على أرضه وقال: نأمل تقديم أفضل مستوى وتحقيق نتيجة إيجابية.

5 مباريات

تقام اليوم 5 مباريات للمنتخبات العربية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2000، ففي المجموعة الأولى يتقابل المنتخب العراقي الرابع برصيد 4 نقاط مع كوريا الجنوبية الثاني برصيد 11 نقطة، فيما يتقابل المنتخب السوري الأخير في الترتيب برصيد نقطة واحدة مع إيران المتصدر برصيد 13 نقطة، وفي المجموعة الثانية يتقابل فيتنام مع السعودية، والصين مع أستراليا وعمان مع اليابان.

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