عودة المصابين تدعم الوحدة قبل مواجهة عجمان

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تدعم عودة المصابين فريق الوحدة قبل مواجهة عجمان المقررة يوم الأحد المقبل باستاد آل نهيان في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وأنهى محمود خميس الظهير الأيسر العلاج بعد تعرضه لإصابة بكسر في الأنف غيبته عن المباريات الأخيرة، ودخل مرحلة التأهيل، إذ انضم اللاعب للتدريبات الجماعية للفريق في إطار تجهيزه لمواجهة عجمان المقبلة.

كما تعافى لاعب خط الوسط عبد الله حمد والذي تعرض للإصابة بكدمة لينضم كذلك للتدريبات، فيما انتظم المدافع فارس جمعة في التدريبات عقب عودته من الخدمة الوطنية، إذ من المنتظر أن تكتمل صفوف الفريق بعودة اللاعبين الدوليين عقب انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، فيما لم يتحدد بعد موقف السوري عمر خريبين الذي تعرض لإصابة بكدمة في الكاحل أثناء مشاركته مع منتخب بلاده أمام العراق، حيث بينت الفحوصات الطبية حاجته لراحة لمدة أسبوع ليغيب عن مواجهة سوريا وإيران.

جاهزية

من جهته أكد عبد السلام جمعة المشرف العام على الفريق الأول بالوحدة، جاهزية العنابي لمواجهة عجمان واستئناف دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن عودة المصابين والدوليين تدعم صفوف الفريق الذي يسعى للانتصار في المباراة.

وقال:«الاستعدادات تسير بشكل جيد داخل الفريق من أجل استئناف الدوري والمواجهة المرتقبة أمام عجمان، والجهاز الفني استغل فترة التوقف في رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين، وتجهيز جميع العناصر من أجل الاستحقاقات المقبلة، وخاض الفريق مواجهة ودية خلال فترة التوقف أمام الظفرة انتهت بالفوز بهدفين سجلهما بيدرو وإسماعيل الزعابي».

وأضاف:«المعنويات مرتفعة خاصة بعد ارتفاع نسق الأداء في المباريات الأخيرة وتحقيق الفوز أمام الظفرة والشارقة ثم خورفكان في كأس الرابطة والتأهل للدور ربع النهائي من البطولة، مما منح الجهاز الفني واللاعبين ثقة كبيرة، والأمر الجيد عودة الروح القتالية خصوصاً وأن الجهاز الفني بقيادة غريغوري قريب من اللاعبين وهناك تفاهم وانسجام بين المدرب وجميع العناصر».

وشدد جمعة على صعوبة مباراة عجمان، مشيراً إلى أن المواجهة ليست سهلة وعجمان فريق جيد للغاية ونجح في تقديم أداء قوي وتحقيق نتائج إيجابية لافتة، ولذلك فالمباراة تتطلب تركيزاً شديداً من اللاعبين للخروج بالثلاث نقاط، مشدداً على أن الوحدة يتعامل مع المباريات خطوة بخطوة لاسيما وأن الموسم لا يزال طويلاً وبإمكان الفريق تعويض ما فاته خلال الجولات الأولى التي لم تكن فيها النتائج على المستوى المطلوب ولكننا استعدنا التوازن بعد تغيير الجهاز الفني وبأداء جيد نطمح تطويره في الفترة المقبلة.

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