منتخبنا بالأبيض ولبنان بالأحمر وحكم أسترالي يُدير المباراة

المصدر: البيان

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عُقد صباح اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي الاجتماع الفني لمباراة منتخبنا الوطني مع لبنان المقررة غداً الثلاثاء في الملعب البلدي في صيدا ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى .

وناقش الاجتماع الذي حضره مراقب المباراة وممثلي المنتخبين كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة وضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة عن الاتحادين الدولي والآسيوي ، واعتماد ألوان قمصان المنتخبين حيث تقرر أن يرتدي منتخبنا الوطني اللون الأبيض ولبنان اللون الأحمر .

من جهته كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الدولي الأسترالي شوان ايفان لإدارة المباراة يعاونه كيات روني من سنغافورة ( مساعد أول ) راوت ناكريت من تايلند ( مساعد ثان ) ومواطنه مونغ شي ( حكماً رابعاً ) سيفاكوم أودوم ( حكم فيديو ) اميرال بن يعقوب ( حكم فيديو مساعد ) وجوتام كار من الهند ( مراقباً للمباراة ) .

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