علي سالمين : لا بديل عن الفوز على لبنان

المصدر: البيان

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أكد لاعب منتخبنا الوطني علي سالمين أهمية تحقيق نتيجة إيجابية غداً أمام منتخب لبنان ضمن تصفيات المونديال وتغيير الصورة التي ظهر عليها المنتخب خلال التصفيات وتحقيق فوزه الأول من أجل استعادة الثقة والعودة إلى طريق الانتصارات والوصول إلى النقطة السادسة التي ستعيد الأبيض إلى الواجهة مجدداً .

وأكد سالمين أن جميع اللاعبين على قدر عالي من المسؤولية ولديهم الرغبة والإصرار على تحقيق الفوز على لبنان من أجل اسعاد الجماهير الإماراتية التي تتطلع لرؤية المنتخب في أفضل صورة .

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