مارفيك : نتطلع لتحقيق الفوز الأول بالتصفيات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الهولندي فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أن مواجهة الغد أمام منتخب لبنان ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ستكون قوية جداً من الجانبين كونها تأتي مع بداية مع مرحلة الإياب ، حيث يسعى كل منتخب إلى تحقيق الفوز وانتزاع نقاط المباراة كاملة من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على احدى البطاقات المؤهلة إلى المونديال .

وقال مارفيك خلال المؤتمر الصحفي التقديمي أن الأبيض يتطلع لتحقيق فوزه الأول بالتصفيات بعد سلسلة من النتائج السلبية آخرها الخسارة أمام كوريا الجنوبية ، مشيراً أن نتيجة الفوز وحدها ستعدل من أوضاع المنتخب وستجعله منافساً على المركز الثالث على أقل تقدير .

وأوضح مارفيك أن منتخب لبنان تطور كثيراً وحقق نتائج إيجابية في التصفيات جعلته يحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط ، ونحن نحترم قدراتهم لكننا عازمون على تحقيق الفوز وهو الأمر الذي تحدثنا به مع اللاعبين حول ضرورة استغلال الفرص وتسجيل الأهداف .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز