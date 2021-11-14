كوزمين: حضرت للشارقة لمواصلة إنجازاتي

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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أكد الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني الجديد لفريق الشارقة ثقته بتحقيق أفضل النتائج في محطته التدريبية الثالثة في الإمارات، وقدرته على تكرار ما حققه مع فريقي العين وشباب الأهلي، جاء ذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحفي بمناسبة تعاقده الجديد مع الشارقة لمدة موسمين، بحضور علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي، وعبد الله العجلة رئيس شركة كرة القدم بالنادي وأعضاء مجلس الإدارة، وتسلم كوزمين القميص التذكاري من المدفع والعجلة تعبيراً عن بداية مهمته مع الفريق.

وعبر كوزمين عن فخره وسعادته بالعودة إلى الكرة الإماراتية مجدداً عبر ناد عريق مثل الشارقة، وقال: إنه يملك العزيمة والخبرة الكبيرتين لتخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها فريق الشارقة حالياً، وقدم الشكر لإدارة النادي لثقتها باختياره.

وأوضح كوزمين أن فريق الشارقة لديه القوة ليحارب في كل مباراة وحدها في المرحلة المقبلة، والمطلوب العمل على إعادة الروح والعزيمة والإصرار للاعبين، وسيكون تركيزه أولاً على هذه الناحية، ومن ثم نذهب إلى بقية الأهداف.

ثقة

وقال كوزمين رداً على سؤال «البيان الرياضي»، إنه واثق بقدرته وقدرة فريق الشارقة على تحقيق ما حققه سابقاً مع العين وشباب الأهلي، وإلا ما وافق على تولي المهمة، مشيراً إلى أنه ينظر دائماً إلى رفع مستويات اللاعبين في كل الفرق التي تولى تدريبها، ويطمح لذلك مع الشارقة كي ينعكس إيجاباً على المنتخب الوطني.

وقال إنه سيكون سعيداً إذا حقق الشارقة تحت قيادته، ما حققه مع المدرب الوطني عبد العزيز العنبري، ونفى كوزمين وجود أي أسماء للاعبين ينوي ترشيحهم للانضمام للفريق حالياً، مشيراً إلى أن هذا الملف سيكون في وقته المناسب متى ما رأى الحاجة لتغيير أي لاعب.

مفاوضات سهلة

ووصف عبد الله العجلة رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة، المفاوضات مع كوزمين بالسهلة ولم تستغرق وقتاً يذكر، وإن الجلسة التي امتدت 3 ساعات ونصف انحصرت في نقاش وحوار حول مستقبل الفريق وليس في التفاوض.

وقال العجلة: إن كوزمين مدرب معروف وكفاءة لا يختلف عليها اثنان ولكن في نفس الوقت لا يملك عصا سحرية ويحتاج للتعاون من الجميع.

وأوضح العجلة: إن مسألة تغيير اللاعبين ليست مجال اختلاف وجدل أو شروط، وهي عملية عادية ومعروف طريقتها في عصر الاحتراف، وإن إدارات النادي المتعاقبة والحالية لا تفرض رأيها في ذلك على أي مدرب، وإن المسألة خاضعة دائماً للتفاهم والخروج بالقرار المناسب.

الطاقم المساعد

يعمل مع المدير الفني الروماني طاقم متميز من المساعدين من جنسيات مختلفة، أبرزهم مساعده التاريخي نيكولا كاتالان «51 عاماً» الذي رافقه منذ العام 2005 في نادي ستيوا بوخارست، وتنقل معه في جميع الأندية التي عمل فيها مواطنه كوزمين كمساعد أول.

ويشغل عبد الرحمن الحداد منصب المساعد الوطني في الجهاز الفني، ويعمل الحداد صاحب الـ 54 عاماً حالياً كمدرب لفريق تحت 21 سنة للموسم الثاني.

المساعد الثاني لكوزمين هو مواطنه الروماني كارماني جورجي غابرييل، الذي بدأ العمل معه في النادي الصيني جيانقسو سونغ وسبق له العمل في عدد من الأندية الرومانية، أبرزها ستيوا بوخارست، كما يضم الجهاز الفني، مدرب الحراس ايقون ماي وعمل مع كوزمين منذ العام 2013، ويضم أيضاً الإيطالي فرناندو مونتبيلو «53 عاماً» مدرباً للياقة، وكان برفقة كوزمين في رحلاته التدريبية إلى السعودية وقطر والإمارات ثم الصين قبل أن يعود معه إلى الدولة من بوابة الشارقة، ويعتبر ليوناردو كوري أيوب، البرازيلي الوحيد ضمن الطاقم ويعمل كمعد بدني، وسيكون اللبناني حسين فقيه هو المرافق الدائم للروماني كوزمين.

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