تألق النصر وشباب الأهلي في بطولة الأكاديميات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت منافسات النسخة السادسة من «بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم» تألق فريقي النصر وشباب الأهلي في مباريات الجولة الثالثة للبطولة، وتغلب النصر على سوكر إيتاليان ستايل في منافسات تحت 14 سنة محافظاً على صدارته، ووصل شباب الأهلي (أ) إلى 9 نقاط في فئة تحت 12 سنة، وحافظ «لاليغا أكاديمي وايت» على صدارة تحت 18 سنة برصيد 9 نقاط بفوزه على تي اف ايه 3 -2.

بينما فاز «لاليغا أكاديمي بلو» على «سوكر إيتاليان اف ايه ستايل» منتزعاً المركز الثاني برصيد 7 نقاط وينظم البطولة مجلس دبي الرياضي العام السادس على التوالي في ملاعب مدينة دبي الرياضية بمشاركة أكثر من 1000 لاعب في 5 فئات عمرية من أندية دبي والأكاديميات الخاصة، وتستمر المنافسات حتى مارس المقبل.

وأسفرت نتائج المباريات عن تعادل «لاليغا أكاديمي وايت» مع سبورتينغ دبي في فئة تحت 14 سنة، 2 - 2 ليحافظا مناصفة على المركز الثاني بـ5 نقاط، وما زال «تينلنتد فوبتول أكاديمي» تحت 12 عاماً محافظاً على مستواه بثلاثة انتصارات متتالية محققاً 9 نقاط.

وفي فئة تحت 16 سنة حقق «سوكر إيتاليان ستايل» الفوز الثالث على التوالي وجاء على حساب «دي جاردنز سبورتس فوتوبول أكاديمي» بنتيجة 2 - 1 محافظاً على صدارة مجموعته برصيد 9 نقاط، وتعادل «أربيان سترايكرز» و«سوكر إيتاليان ستايل» 1 - 1 ضمن فئة تحت 10 سنوات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز