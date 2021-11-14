العربي «18 من 18» في دوري «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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يمضي فريق العربي بثبات في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، منفرداً بالصدارة بالعلامة الكاملة «18 من 18»، في 6 مباريات وسط مطاردة قوية ومثيرة من 5 فرق، أقربها البطائح الذي تعثر بالتعادل أمام غلف أف سيتي وأصبح الفارق بينه وبين الصدارة 4 نقاط ولا يزال فريق العربي عصياً على الفرق كافة التي باتت تهاب اللعب أمامه، ولم يتمكن أي فريق من الحصول ولو على نقطة أمام العربي الذي فاز على كل من الذيد، مصفوت، مسافي، الجزيرة الحمراء، ولف إف سي، وسيتي في انتظار الموقعة المرتقبة أمام دبا الحصن ثالث الترتيب.

وشهدت الجولة السادسة غزارة تهديفية، بلغت 29 هدفاً مع تصاعد المستوى الفني لأندية عدة في الوسط والقاع، وتعد هذه الحصيلة التهديفية الأعلى منذ انطلاقة المسابقة فيما أشهر قضاة الملاعب 30 بطاقة ملونة منها 3 بطاقات حمراء لكل من اليكساندر «الجزيرة الحمراء» وعمر سعيد «حتا» وعبدالله خالد «غلف إف سي».

ابتسامة

وابتسمت مباريات «الديربي» لكل من دبا الفجيرة والحمرية والرمس وتغلب «النواخذة» خارج ملعبه على الفجيرة بهدفين من دون رد ليحتل الفريق المركز السادس برصيد 12 نقطة وهو رصيد الحمرية نفسه بفوزه على الذيد 3 - 2، فيما تمكن الرمس من حسم مباراته أمام مسافي بنتيجة 4 - 3 بعد مباراة مثيرة، وكان مسافي قريباً من أحداث «ريمونتادا» بعد أن أدرك الفريق التعادل بعد تأخره بثلاثية نظيفة ولكن استمرار المباراة حتى الدقيقة 95 أعاد الرمس للتقدم من جديد لينهي الفريق الزائر المواجهة بفوز مثير، وهو الأول للفريق العائد هذا الموسم للمشاركة مع فرق «الهواة».

عودة

وقاد الجزائري فؤاد بومضل فريق حتا لتحقيق الفوز الثاني توالياً هذه المرة على حساب الجزيرة الحمراء بملعب الأخير بنتيجة هدفين مقابل هدف ليحافظ «الإعصار» على حظوظه في اللحاق بركب المقدمة بوصوله للنقطة 11 في المركز السادس، وبالنتيجة نفسها تخطى مصفوت، فريق التعاون الذي استمر بالمركز قبل الأخير برصيد نقطة وهو رصيد سيتي نفسه صاحب المركز الأخير والذي خسر بستة أهداف أمام العربي.

صراع «الهدافين»

وأصبح البرازيلي ديغو سيلفا محترف دبا، «هداف الهواة» في موقف صعب، بعد صيامه عن التهديف المباراة الثانية على التوالي، ولحق به مواطنه كارلوس البرتو «مصفوت» في الصدارة ولكل منهما 5 أهداف، وتشارك 4 لاعبين في رصيد 4 أهداف وهم محمد المربوعي «الحصن»، ادينلسون «الذيد»، باولو سيلفا «العربي»، لوبيز «الحمرية»، فيما يتصدر قائمة الهدافين المواطنين راشد الفلاسي برصيد 3 أهداف.

الجولة السابعة

تنطلق الجولة السابعة يوم الجمعة المقبل بأربع مباريات ويلعب دبا الفجيرة مع الذيد، الحمرية مع مصفوت، التعاون مع مسافي، الرمس مع غلف اف سي، وتستكمل الجولة يوم السبت بثلاث مواجهات تجمع العربي مع الحصن، البطائح مع الجزيرة الحمراء وحتا مع سيتي.

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