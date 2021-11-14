«الأولمبي» يختتم معسكر دبي

المصدر: دبي - وام

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اختتم منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم معسكره الداخلي، الذي أقيم في دبي ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022، وأدى المنتخب مجموعة من الحصص التدريبية في ملعب نادي ضباط شرطة دبي تحت قيادة الإسباني دينيس سيلفا.

وبمشاركة 28 لاعباً هم عيسى الهوتي، وفهد عثمان، ومحمد المراشدة «اتحاد كلباء»، وسهيل المطوع، ويعقوب آل علي، وفهد طارش «الإمارات»، وعبدالله البلوشي، وراكان المنهالي، ويوسف المنصوري، وعبدالله الهاشمي «الجزيرة»، وخالد خلفان، وعبدالله البدواوي «حتا»، ومروان حمزة «خورفكان»، وأحمد جميل، ومحمد المدني، وبدر عبدالعزيز، وعبدالعزيز البلوشي «شباب الأهلي»، وعبدالله الحمادي «الظفرة»، وأحمد محرمي «عجمان»، وسعود عبدالله «العربي»، وعبدالله الظنحاني «العروبة»، وعيسى الحراصي، وناصر الشكيلي «العين»، وأحمد درويش «الفجيرة»، وحسين صادق، وعبدالرحمن أحمد «النصر»، ومانع الرويس «الوحدة»، وفارس المرزوقي «الوصل».

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