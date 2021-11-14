أصحاب السبق.. 7 «هاتريك» للفهد

المصدر: يكتبها: طارق عبد المطلب

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كثيرون هم من يمارسون الرياضة..

وقليلون من يعتلون منصات التتويج.

وهناك نادرون، لم يسبقهم في ما حققوه سابق..

أولئك هم:

أصحاب السبق.

من بين هؤلاء، يأتي النجم التاريخي فهد خميس، لاعب نادي الوصل ومنتخب الإمارات السابق، الذي كان أول لاعب إماراتي يسجل 175 هدفاً، خلال مشاركاته مع ناديه في الدوري الإماراتي، اعتلى بها سجل الهدافين لسنوات طوال، قبل أن يصل إلى رقمه مؤخراً، علي مبخوت نجم نادي الجزيرة، وهداف المنتخب الوطني.

التاريخ يسجل لفهد خميس، أنه أول هداف يسجل الرقم القياسي في تسجيل الثلاثيات (هاتريك)، حيث وصل إلى 7 مرات، وكان ذلك في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

ولد فهد خميس مبارك عام 1962 في بر دبي، ونشأ في أسرة تعشق الرياضة، مع شقيقيه عادل وناصر، وارتبطوا جميعاً بنادي الوصل في زعبيل.

اجتهد كثيراً طوال مسيرته، التي بدأت منذ صعوده للفريق الأول بنادي الوصل 1980، واستمرت حتى اعتزاله 1997، انضم خلالها إلى منتخب الإمارات، ومثّل علامة بارزة في خط الهجوم، كقناص يغزو مرامي المنافسين، بدهاء كروي يحسد عليه، حتى أصبح إمبراطوراً لمناطق الجزاء، بأهدافه التي كان يستخدم فيها موهبته، فتبدو مثل السهل الممتنع.

تميز كثيراً بدماثة خلقه، وحسن تعامله مع من حوله، إذ رغم نجوميته المستمدة من عطائه في الملاعب، إلا أنه لم يدخل في أي صدامات، بل ولم تكن له مشكلة واحدة مع أحد.

اتسم بالالتزام، ويشهد له الجميع أن مسيرته الكروية مع ناديه الوصل، والمنتخب الوطني، مثلت نموذجاً في الاحترام والتعامل بحميمية شديدة مع زملائه ومنافسيه والجمهور.

تناسبت دراسته الجامعية، مع تركيبته الشخصية، حيث حصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، فانسجمت دماثة خلقه وطيب عِشرته، مع علم الاجتماع، فاعتاد أن يكون مؤتمناً في المشورة، حافظاً للأسرار، كتوماً لأي قرار، وظهر هذا جلياً، عندما انتهج العمل الإداري، عقب اعتزاله مباشرة عام 1997.

كان عنصراً مهماً وبارزاً في إنجازات نادي الوصل، وكان من بين الأسماء اللامعة، التي أطلق بسببها جمهور النادي، لقب الفهود على الفريق.

حصل على لقب هداف الدوري (3) مرات، مواسم 1984، و1985، و1989، وهداف العرب موسم 1984، وهداف دورة الخليج 1986 في البحرين، وشارك في نهائيات كأس العالم 1990، ولعب 82 مباراة دولية، سجل خلالها 37 هدفاً من أغلى الأهداف.

إنه فهد خميس صاحب السبق في سجل هدافي الكرة الإماراتية، وصاحب الـ «7 هاتريك»، وأحد نجوم الكرة العربية.

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