«الأبيض» يتمسك بفرصة المركز الثالث

المصدر: دبي- العوضي النمر

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يتمسك منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بفرصة المنافسة على المركز الثالث، في المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022، حينما يتقابل مع نظيره اللبناني بعد غد باستاد رفيق الحريري في بيروت، في مفترق طرق، حيث يعتبر اللقاء الفرصة الأخيرة عملياً لـ «الأبيض» للاستمرار في المنافسة، بعد أن فقد فرصة التأهل المباشر من خلال المركزين الأول والثاني، وتتركز الأنظار بقوة على مباريات الثلاثاء، حيث يلعب في اليوم نفسه العراق مع كوريا الجنوبية، وسوريا مع إيران.

وتشتد المنافسة بين منتخبنا ولبنان والعراق على المركز الثالث،وفوز العراق بالنقاط الثلاث من أمام كوريا الجنوبية يصعب موقف «الأبيض» المطالب بالفوز للوصول للنقطة السادسة، فيما يحتل منتخب لبنان حالياً المركز الثالث بالمجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، ولمنتخب العراق 4 نقاط.

ترتيب

ويعمل المدرب الهولندي فان مارفيك على إعادة ترتيب أوراق «الأبيض» مرة أخرى على ضوء تعدد الإصابات بالفريق، ستكون هناك تغييرات في التشكيلة خلال مباراة لبنان وفق تلك الظروف حيث يفتقد المنتخب المدافع وليد عباس بداعي الإيقاف،ولاعب الوسط محمد عباس للإصابة خلال التدريبات، وعاد اللاعبان إلى الدولة مباشرة، وتشمل قائمة المصابين فابيو دي ليما وماجد حسن ومحمود خميس وخلفان مبارك وشاهين عبد الرحمن وخليفة الحمادي وحمد المنهالي، ويعمل مارفيك على تجهيز البدلاء ومن المنتظر مشاركة مهند العنزي لتعدد الإصابات في خط الدفاع، ويركز المدرب على زيادة فاعلية خط الهجوم.

وفي المقابل يواصل منتخب لبنان تدريباته ويركز الجهاز الفني على رفع الروح المعنوية للاعبين بعد الخسارة الدراماتيكية أمام إيران، والتي جاءت بهدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن كان منتخب الأرز متقدماً بهدف، ومن المقرر أن يخوض منتخب لبنان حصتين تدريبيتين على ملعب البابلية واضعاً في الاعتبار أهمية المباراة لتعزيز حظوظه في المنافسة.

حكم أسترالي

يصل إلى بيروت اليوم طاقم الحكام الذي يدير مباراة منتخبنا ولبنان ويضم الأسترالي روبرت ايفانز، والسنغافوري مين كيات كوه والتايلانديين مونغو بكهشري وسيفاكورن بواودوم، والمراقب الهندي غوتام كار، وفضلاً عن طاقم حكام الـ ( VAR) من ماليزيا وتايلند واليابان.

23

أصبحت قائمة الأبيض استعداداً للقاء لبنان تضم 23 لاعباً فقط وهم: علي خصيف، عادل الحوسني، محمد الشامسي، خالد عيسى، بندر الأحبابي، عبدالعزيز هيكل، محمد العطاس، أحمد راشد، يوسف جابر، مهند العنزي، محمد برغش، علي سالمين، ماجد راشد، يحيى نادر، عبدالله رمضان، إسماعيل مطر، طحنون الزعابي، علي صالح، محمد جمعة عيد، كايو كانيدو، خليل الحمادي، علي مبخوت وتيغالي.

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