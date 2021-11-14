استطلاع « البيان ».. 65 %: هروب العروبة والإمارات من القاع صعب

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يعاني كل من العروبة والإمارات، من التواجد في المركزين الأخيرين في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد مرور 9 جولات ،وبات الفريقان مهددين بالعودة لدوري «الهواة»، مع احتلال العروبة المركز 13 والإمارات المركز 14 والأخير بلا نقاط.

وطرح «البيان »، تساؤلاً حول إمكانية خروج الفريقين ، من مأزق المراكز الأخيرة قبل نهاية الدور الأول؟ ، واتفق المشاركون في الاستطلاع، أن الفريقين لن يستطيعا مغادرة القاع قبل نهاية الدور الأول بنسبة 65 %، مقابل 35 % رأوا إمكانية حدوث هذا الأمر، وصوّت 62 % عبر موقع «البيان»، على عدم قدرة الفريقين، على تصحيح الأمور مقابل 38 % رأوا العكس، وعبر «تويتر»، أكدت نسبة 68 %، عدم قدرة الفريقين على تغيير مركزيهما، مقابل 32 % رأوا أن الفريقين يمكنهما تجاوز المأزق.

وأكد راكان جاسم لاعب الجزيرة السابق: أن مقولة الصاعد هابط ،واقع ملموس لأن أغلب الفرق الصاعدة تتعامل بعقلية الهواة ، وقال : يجب على الأندية الإستفادة من فترات التوقف لاستعادة المصابين وتصحيح الأخطاء ، والعروبة والإمارات ليس لديهما ما يخسرانه وعليهما خوض المباريات المقبلة، كأنها نهائي كؤوس، ودعم صفوفهما في «الميركاتو الشتوي».

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