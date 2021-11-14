أحمد بن راشد يعين بن شعفار رئيساً لـ«انتقالية الوصل»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أصدر سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، قراراً بتعيين أحمد بن شعفار رئيساً للجنة الانتقالية لإدارة نادي الوصل، وتضم الأعضاء وليد محمد الشيباني، طارق سعيد الشحي، حريز المر بن حريز، أحمد الطنيجي، وإبراهيم الحداد، وتوجه رئيس النادي بالشكر إلى مجلس الإدارة السابق، برئاسة راشد المهيري، مثمناً ما بذله من جهد، وإسهامات على مدى السنوات الماضية، كان لها الأثر الإيجابي الكبير على سمعة الوصل دولياً، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وتوجه أحمد بن شعفار بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على الثقة الغالية، مؤكداً أن رعاية سموه ودعمه اللامحدود لمسيرة النادي حافز لبذل مزيد من الجهد، لكي تظل راية الوصل خفاقة على الصعيدين المحلي والقاري.

وكان مجلس إدارة الوصل تقدم باستقالته، منهياً سنوات من العمل في خدمة النادي منذ 2018.

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