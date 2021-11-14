«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز أكتوبر

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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أعلنت رابطة المحترفين، قائمة المرشحين لجوائز الأفضل لشهر أكتوبر، في دوري «أدنوك للمحترفين»، برعاية «اتصالات»، وترشح لجائزة أفضل لاعب، عثمان كامارا «كلباء»، كوامي كويدو «العين»، عبد الله رمضان «الجزيرة»، وعبد الله حمد وفابيو مارتينيز «الوحدة»، ولجائزة أفضل حارس، ماجد ناصر «شباب الأهلي»، وجمال عبد الله «كلباء»، وخالد عيسى «العين»، ويتنافس على جائزة أفضل مدرب، ريبروف «العين»، والذي فاز بالجائزة في أغسطس وسبتمبر، وجورجي ايشيفريتو «كلباء»، وغريغوري دوفرينيس «الوحدة». ويستمر التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والهواتف الذكية لمدة 48 ساعة.

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