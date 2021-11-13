مدرب بني ياس يعترف بتحمله مسؤولية الخسارة أمام الظفرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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اعترف الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس بأنه يتحمل مسؤولية خسارة فريقه أمام الظفرة أمس، في كأس رابطة المحترفين، مؤكداً على خيبة أمله من نتيجة المباراة والأداء الذي لعب به الفريق السماوي رغم إقامة المباراة على ملعبه.

وقال:«أتحمل المسؤولية ويبدو أنني لم أحضر اللاعبين جيداً للمباراة، لم نلعب بشكل جيد سوى الربع ساعة الأولى فقط في المباراة، وتراجع الأداء بعد ذلك».

وأضاف:«قدمنا الكثير من الهدايا للمنافس ولم نلعب بالجدية المطلوبة ولذلك خاب أملي بسبب تلك النتيجة المحبطة رغم نجاحنا في العودة في النتيجة بعد الهدف الأول للظفرة مباشرة إلا أن المنافس استغل الأخطاء وسجل ثلاثة أهداف أخرجتنا من أجواء المباراة».

من جهته أبدى البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الظفرة رضاه عن أداء لاعبيه والفوز الذي سيساهم في تحقيق دفعة معنوية قوية للفريق قبل استئناف مباريات دوري أدنوك للمحترفين.

وقال إن الظفرة حقق فوزاً مهماً، وسجلنا ثلاثة أهداف وكنا نستطيع تسجيل أهداف أكثر، وأعتقد أن أهمية الفوز تكمن في المعنويات المرتفعة للاعبين خلال الاستحقاقات المقبلة خصوصاً وأننا عانينا من غياب 7 لاعبين.

وأكد على أن الفوز يشير إلى أن الظفرة يسير في الطريق والمسار الصحيح ويجعل الفريق يؤمن بنفسه وبقدرته على تحقيق نتائج جيدة في المستقبل.

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