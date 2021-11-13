خلف سالم: مهمة الصقور ليست مستحيلة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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اعترف خلف سالم بن عنبر مشرف الصقور، بصعوبة مهمة فريقه في البقاء بالدوري من واقع تذيله جدول الترتيب من دون نقاط حتى الجولة التاسعة من المنافسة، لكنه أكد أن المهمة ليست مستحيلة وأن بتكاتف محبي النادي يمكن تجاوز عقبة النتائج السلبية وتحقيق الانتصارات التي تضمن للصقور البقاء بنهاية الموسم.

وقال في تصريح لـ«البيان الرياضي»، يعتبر الأول له بعد تكليفه بمهام مشرف الصقور أول من أمس، إن محبي النادي من مشجعين وأقطاب يعتبرون أهم الأسلحة في المواجهات المقبلة. وأضاف: مشوار الدوري ما زال طويلاً وبالإمكان تعويض النقاط التي خسرناها، إذ إن هناك العديد من الفرق التي تعثرت وتأخرت في النتائج ونجحت في العودة للانتصارات، وما دامت الرغبة موجودة فإن سفينة الصقور ستعبر بإذن الله إلى بر الأمان.

بن عنبر أكد أن توليه مهام مشرف الفريق في ظل الموقف الصعب للصقور بالدوري يعتبر واجباً عليه من باب المسؤولية تجاه النادي، مشيراً إلى أنه يثق في إمكانات الفريق وقدرته على تحقيق النتائج التي ترضي التطلعات.

تحضير متأخر

مشرف الصقور علل الهزائم السابقة إلى التحضير المتأخر، وعدم خوض مباريات ودية قبل المنافسات الفعلية، وقال: الكل يعلم أن إدارة النادي تولت المهمة قبل انطلاق الدوري بفترة قصيرة، وللأمانة هذه الإدارة واجهت العديد من الملفات من تعاقدات مع لاعبين مواطنين وأجانب وجهاز فني، بخلاف الأعباء الإدارية مثل الإيفاء بـ 26 شرطاً وضعتها رابطة المحترفين لإقامة المباريات على ملعبنا وإكمال ملف الاحتراف.

أضاف بقوله: عندما تكون صاعداً من الهواة إلى المحترفين، فمن المتوقع أن تواجه العديد من العقبات، حتى في التعاقدات تكون المهمة صعبة بخلاف الفريق المتواجد بالمنافسة، شخصياً، لا أقدم أعذاراً أو مبررات، ولكن الحقيقة أن وضعنا كان مختلفاً عن بقية المنافسين، حتى برمجة المباريات لم تكن في صالحنا، بمواجهة شباب الأهلي والعين والجزيرة في الجولات الأولى، وكما تعلمون فإن الخسارة تولد الخسارة وتؤثر على المعنويات، عموماً كلها صعوبات تعرض لها الفريق لكننا قادرون على التعويض في بقية المشوار.

الجانب النفسي

أكد مشرف الصقور أن الفريق يواصل برنامجه التحضيري بشكل طبيعي، مع التركيز على الجانب النفسي لمنح اللاعبين الثقة الكافية قبل العودة من جديد لمباريات الدوري، متمنياً أن تكون الفترة المقبلة أفضل من السابقة بحصد النقاط التي تؤمن للصقور البقاء في دوري أدنوك للمحترفين.

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