الشعفار يترأس رسمياً اللجنة المؤقتة لإدارة الوصل

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي الوصل رسمياً مساء اليوم، تشكيل اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون النادي، بعد قبول استقالة مجلس إدارة النادي، برئاسة راشد بالهول المهيري، والتي تقدم بها المجلس إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي.

ويترأس أحمد محمد بن الشعفار، تشكيل اللجنة المؤقتة، والتي ضمت في عضويتها كل من وليد محمد الشيباني، طارق سعيد الشحي، حريز المر بن حريز، أحمد الطنيجي وإبراهيم الحداد.

والجدير بالذكر، أن استقالة مجلس إدارة الوصل برئاسة راشد بالهول المهيري، أنهت سنوات من عمل المجلس في خدمة النادي منذ اعتماد تشكيل المجلس من قبل سمو رئيس النادي في يونيو 2018، عندما صدر القرار رقم 1 لسنة 2018، والخاص باعتماد تشكيل مجلس إدارة نادي الوصل، وتضمن إلى جانب الرئيس، عضوية كل من عبيد سلطان الشامسي، سيد إسماعيل الهاشمي، نبيل عبد الكريم، محمد علي عامر وسعيد عبد الله الكتب

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز