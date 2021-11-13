استقالة إدارة الوصل والإعلان عن التشكيل الجديد خلال ساعات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تقدم مجلس إدارة نادي الوصل، برئاسة راشد بالهول المهيري، باستقالته اليوم، إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي، لينهي المجلس فترة عمل طويلة بدأت منذ اعتماده من قبل سمو رئيس النادي في يونيو 2018.

وأعلن عن تقدم المجلس باستقالته، من خلال حساب نادي الوصل الرسمي على "تويتر"، علماً أن القرار رقم 1 لسنة 2018، والخاص باعتماد تشكيل مجلس إدارة نادي الوصل، تضمن إلى جانب الرئيس، عضوية كل من عبيد سلطان الشامسي، سيد إسماعيل الهاشمي، نبيل عبد الكريم، محمد علي عامر وسعيد عبد الله الكتبي.

كما صدر وقتها القرار رقم 2 لسنة 2018، باعتماد تشكيل شركة الوصل لكرة القدم، برئاسة راشد بالهول المهيري، وعضوية كل من عبيد مبارك الشامسي، محمد أحمد الحمادي، حميد يوسف الشامسي ومحمد علي عامر، وكذلك القرار رقم 3 لسنة 2018، بتشكيل مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية والفردية، برئاسة نبيل عبد الكريم مبارك، وعضوية كل من عيسى بن حيدر، علي محمد سعيد الشامسي، عبد القادر علي محمد وعبد الله عتيق بورقيبة. كما أصدر سموه وقتها القرار رقم 4 لسنة 2018، بتشكيل مجلس إدارة شركة الاستثمار، برئاسة عبيد سلطان الشامسي، وعضوية كل من جمعة خميس المنصوري، حمدان محمد العامري، محمد علي عبد الله الحمادي ومحمد مير أميري.

والجدير بالذكر، إنه سبق وتم تكليف مجلس إدارة راشد بالهول في يناير 2014، بعد استقالة المجلس السابق، برئاسة عبد الله حارب، وينتظر أن يتم الإعلان عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة الوصل خلال الساعات المقبل، بعد اعتماده من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي.

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