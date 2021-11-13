فوز الشارقة والظفرة والإمارات في «ترضية الكأس»

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد صادق، أحمد عيسى

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فاز الشارقة على خورفكان 2 - 1 والظفرة على بني ياس 3 - 2، والإمارات على العروبة 1 - 0، في مباريات الترضية لتحديد المراكز من التاسع إلى 14 في كأس رابطة المحترفين لكرة القدم.

واستعاد الشارقة طعم الانتصارات بعد 49 يوماً ونجح في قلب تأخره في الشوط الأول بهدف لفوز في الشوط الثاني، إذ تقدم خورفكان في الدقيقة 18 عبر اندري نونيس، وأدرك الشارقة التعادل عن طريق ماركوس في الدقيقة 52، وأحرز أحمد العطاس هدف الفوز في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

وكان آخر فوز للشارقة في الجولة الخامسة من الدوري أمام الجزيرة، وتعثر بعدها في 4 مباريات في الدوري، ثم خرج من الدور ربع النهائي أمام عجمان في كأس الرابطة، وستكون مباراة خورفكان هي الأخيرة لمدرب الشارقة المؤقت خوان كارلوس، حيث يتولى الروماني كوزمبن مهمته اعتباراً من اليوم.

وفي مباراة الظفرة وبني ياس تقدم الظفرة بهدف المغربي عصام العدوة في الدقيقة 8، وأدرك بني ياس التعادل بعدها بدقيقة واحدة برأسية الأرجنتيني غاستون سواريز، وأهدر السنغالي ديوب فرصة تسجيل هدف للظفرة، في الدقيقة 10 وهو منفرد بالمرمى وسدد الكرة بجوار القائم، وأعاد محمد سيف التقدم مجدداً للظفرة في الدقيقة 57، وعزز ديوب تقدم الفريق بالهدف الثالث برأسية في الدقيقة 67 قبل أن يقلص البديل سالم عبد الله النتيجة لبني ياس في الدقيقة 69، وشهدت الدقيقة الأخيرة طرد مدافع بني ياس سلطان حسين لحصوله على الإنذار الثاني.

وحقق الإمارات فوزاً معنوياً مهماً على العروبة بهدف البديل يعقوب يوسف في الدقيقة 81، قدم الفريقان مباراة متوسطة الأداء، بمشاركة عدد من لاعبي الصف الثاني.

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