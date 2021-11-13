«الديربي» يبتسم لـ «النواخذة» والحمرية

المصدر: (الفجيرة- محمد فضل)

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أسفرت مباريات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم أمس عن فوز دبا الفجيرة والحمرية في مبارتي الديربي وتغلب دبا على الفجيرة، والحمرية على الذيد.

وجاء فوز «النواخذة » على الفجيرة بهدفين أحرزهما الفارو أوليفيرا وعامر عمر.

في الدقيقتين 67 و 74 ليرفع الفريق رصيده إلى 12 نقطة، وتجمد الفجيرة عند 5 نقاط، وتمكن الحمرية من حسم«ديربي الشارقة» متغلباً على الذيد بملعبه 3 - 2، أحرز للفائز كل من اوزور اكانوه وماجد العزيزي وفينسيوس سيلفا، وللخاسر ادنيلسون وطارق اوليفيرا ووصل الحمرية إلى 12 نقطة وبقى الذيد عند 9 نقاط، وبهاتين النتيجتين يبتسم الديربي لـ «النواخذة» والحمرية فيما تعادل البطائح مع غلف اف سي 1 - 1، سجل للبطائح عبد الله السعيد،ولفريق غلف ايديجون.

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