«عموري» يستعد للظهور الرسمي الأول مع «الفرسان»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أصبح النجم عمر عبد الرحمن «عموري»، جاهزاً لظهوره الأول الرسمي مع شباب الأهلي، عقب نهاية فترة التوقف الحالية، بسبب ظروف مشاركة منتخبنا الوطني الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022، وشارك اللاعب في مواجهة ودية لفريقه أمام دبا الحصن باستاد العوير أمس.

وانتهت بالتعادل 1-1، وتعد المباراة أول ظهور للاعب بشكل عام منذ انتقاله إلى صفوف «فرسان دبي» منتصف الموسم الماضي، ووضح استعداد اللاعب بدنياً خلال المباراة الودية، ليؤكد جاهزيته للعب مع الفريق بمباراة النصر 21 الجاري، في الجولة العاشرة من دوري «أدنوك للمحترفين».

وكان «عموري»، لعب 21 مباراة مع الجزيرة بعد عودته إلى دورينا من الهلال السعودي، ثم تعرض للإصابة في الرباط الصليبي، وانتقل إلى شباب الأهلي في صفقة انتقال حر، لمدة 6 أشهر،وعقب نهاية الموسم الماضي، جدد النادي مع «عموري» لمدة عامين، ولكنه لم يظهر مع «فرسان دبي» بشكل ودي أو رسمي، واقتصر وجوده على المشاركة في تدريبات الفريق وبدأ في استعادة الكثير من لياقته البدنية والفنية.

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