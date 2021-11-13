«رحالة كروية».. بين ملاعب الإمارات والسعودية

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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يجمع بين كرة القدم الإماراتية ونظيرتها السعودية، تاريخ ممتد من صفقات اللاعبين الذين صنعوا الفارق في عصر الاحتراف مع أندية الدولتين، وتحركوا في ملاعب البلدين كما لو كانوا رحالة، يتجهون من هنا لهناك والعكس.

وقد حدث ذلك منذ سنوات، وصولاً إلى الموسم الجاري، الذي نرى فيه استعارة العين صانع ألعاب الشباب السعودي، الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لمدة موسم واحد، وشراء عجمان لبطاقة لاعبه الجامبي أبوبكر تراولي، قادماً من الشباب أيضاً.

وفي المقابل، انتقل البرازيلي ايغور كورنادو من الشارقة للعب مع الاتحاد السعودي، والبرازيلي كارلوس إدواردو، الذي يلعب مع شباب الأهلي منذ الموسم الماضي، بعد 5 مواسم ناجحة حقق خلالها 7 ألقاب مع الهلال السعودي.

وهناك أيضاً، السوري عمر خريبين لاعب الوحدة الإماراتي منذ الموسم الماضي، وسبق أن لعب في صفوف الظفرة، ومنه إلى الهلال، وحقق معه ثلاث بطولات منها دوري أبطال آسيا، ونال جائزة أفضل لاعب آسيوي، والمهاجم السنغالي ماكيتي ديوب، الذي لعب مع الظفرة وشباب الأهلي، ثم خاض تجربة احترافية مع بكين رينهي الصيني، قبل العودة للعب مع الشباب السعودي، ومنه عاد الموسم الماضي إلى الظفرة.

صفقات بارزة

الأمر لا يقتصر على هذا الموسم فقط، بل هناك الكثير من الأمثلة على صفقات أخرى جرت على مدار تاريخ طويل، بعضها حقق النجاح، والبعض الآخر جانبه التوفيق، ومن أبرزها، البرازيلي إلتون جوزيه، الذي سبق له اللعب مع النصر السعودي من 2007 إلى 2009، ثم انتقل لدبي موسم 2009 - 2010، ومنه إلى الوصل على سبيل الإعارة، وعاد إلى الفتح السعودي من 2011 إلى 2016، ومنه إلى القادسية من 2016 إلى 2019، ثم الوحدة السعودي موسم 2019 - 2020، وبعدها الحمرية في الموسم الماضي.

من أبرز الصفقات أيضاً، البرازيلي ليوناردو دي سوزا، الذي خضع لتجربة تقييم من ناديه السابق الوحدة الإماراتي خلال الفترة الماضية، لكن النادي أعلن عدم التعاقد معه، وقبل انضمامه إلى الوحدة، لعب للأهلي السعودي، ثم انتقل من الوحدة إلى شباب الأهلي، وتعرض لإصابة قوية، وأنهى عقده بالتراضي.

والكولومبي دانيلو اسبريا، الذي لعب للعين من 2015 إلى 2017، وانتقل بعدها إلى السعودية للعب في صفوف الفيحاء، ثم الشباب، وأخيراً القادسية.

والمغربي إدريس فتوحي، وقد بدأ مع عجمان، ومنه إلى دبا الفجيرة، ثم اتجه إلى السعودية للعب مع الحزم والأهلي، والعراقي أحمد إبراهيم، الذي قطع شوطاً طويلاً في دورينا مع أندية الوصل وعجمان والظفرة والإمارات، قبل الانتقال إلى الاتفاق السعودي، والجزائري محمد بن يطو، الذي انضم إلى الفجيرة، بعد رحلة احترافية مع الشباب السعودي.

أسماء معروفة

لا تخلو قائمة صفقات اللاعبين الذين مروا على الكرة الإماراتية والسعودية من أسماء يعرفها جمهور البلدين جيداً، ومنها الغاني غودين اترام، والذي لعب للشباب السعودي، وللشعب الإماراتي، والنيجيري ستانلي الذي بدأ من القادسية، وانتقل إلى عجمان.

والمالي ماديبو مايغا الذي لعب للنصر السعودي، ومنه إلى اتحاد كلباء وعجمان، والبرازيليان تياغو نيفيز وايلتون الميدا، ولعبا للهلال ثم الجزيرة، ولكن الميدا لعب أيضاً، للظفرة بعدها، والأرجنتيني ايمليانو فيكيو الذي انتقل من شباب الأهلي إلى الاتحاد، والتشيلي لويس خمينيز، من الأهلي إلى النصر في الإمارات، ثم إلى الاتحاد.

وتضم القائمة كذلك، الأوروغوياني نيكولاس ميليسي، والذي لعب للهلال، ثم الظفرة والوحدة، والبرازيلي ديغاو، ولعب للهلال والشارقة، والبولندي ادريان ميرزيغوفسكي، ولعب للنصر السعودي والشارقة، والأكوادوري خايمي أيوفي، ولعب للنصر السعودي وشباب الأهلي، والفنزويلي جيلمين ريفاس.

ولعب للاتحاد والشارقة، ثم عاد إلى الهلال، والبرازيلي رومارينهو من الجزيرة الإماراتي إلى الاتحاد، والتشيلي كارلوس فيلانويفا، والذي تألق مع الشباب الإماراتي، ثم انتقل إلى الاتحاد ومنه إلى الفيحاء، والبرازيلي ليوناردو بيريرا، ولعب للجزيرة الإماراتي، وانتقل إلى النصر السعودي، وهيلدون راموس من الرأس الأخضر، ولعب مع التعاون، وانتقل إلى شباب الأهلي ولعب معه نصف الموسم الماضي، وعاد إلى السعودية عبر بوابة نادي العروبة هذا الموسم.

نجوم وطنية

أما أبرز صفقات اللاعبين الإماراتيين والسعوديين الذين مروا على ملاعب الدولتين في عصر الاحتراف، فمنهم عمر عبد الرحمن (عموري) لاعب شباب الأهلي حالياً، والذي انتقل من العين إلى الهلال في موسم 2018 - 2019، لكنه تعرض للإصابة في الجولة السابعة للدوري السعودي، وعاد للعب في صفوف الجزيرة.

ولكنه أيضاً، تعرض لإصابة مبكرة، وأنهى عقده بعدها بالتراضي لينضم إلى صفوف «فرسان العز» في الانتقالات الشتوية للموسم الماضي لمدة ستة أشهر، ثم تم التجديد معه أخيراً لمدة موسمين، لكنه حتى الآن لم يشارك في أي مباراة مع شباب الأهلي، ويخضع لبرنامج علاجي.

وسيباستيان تيغالي لاعب النصر الإماراتي حالياً، والذي سبق ولعب للاتفاق لموسمين، وانتقل إلى الشباب السعودي، ومنه إلى الوحدة الإماراتي، وفي المقابل ظهر في صفوف العين كل من ياسر القحطاني موسم 2011-2012، وياسر الشمراني موسم 2016 - 2017، قادمين من الهلال على سبيل الإعارة.

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