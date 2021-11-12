الشارقة يسترد نغمة الفوز بعد 49 يوماً

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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استعاد الشارقة طعم الانتصارات بعد 49 يوماً بالتمام والكمال، بالفوز الذي حققه على ضيفه خورفكان بنتيجة 2-1 في انطلاقة مبارياتهما لتحديد المراكز في بطولة كأس رابطة المحترفين بالنسبة للفرق المغادرة من الدور ربع النهائي، ونجح الشارقة في قلب تأخره في الشوط الأول بهدف لفوز في الشوط الثاني، حيث تقدم خورفكان في الدقيقة 18 عبر اندري نونيس وتهيأت فرص عديدة للضيف خورفكان لتعزيز تقدمه خلال الشوط الأول، فيما تهيأت فرصة التعديل للشارقة من تسديدة سيف راشد المرتدة من القائم لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

وتغيرت الأمور في الشوط الثاني بالنسبة للشارقة الذي تحسن مستواه كثيراً بفضل فاعلية أحمد العطاس وماركوس، ونجح الأخير في تعديل النتيجة من تسديدة قوية على يمين حارس خورفكان عبد الله صنقور، وبعد التعديل واصل الشارقة أفضليته وهجومه المركّز حتى جاءت الدقيقة 66 لتعلن عن ركلة جزاء احتسبها الحكم يوسف الشمالي نتيجة لعرقلة المدافع عبد الله حسن للاعب الشارقة أحمد العطاس، تقدم لها العطاس ونفذها بذكاء في المرمى، وبعد الهدف الثاني للشارقة لاحت أكثر من فرصة للفريقين، ولكن لم تثمر عن شيء لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 2-1.

الجدير بالذكر، أن الشارقة لم يذق طعم الفوز قبل هذه المباراة، إلا في الجولة الخامسة من دوري أدنوك أمام الجزيرة، وتعثر بعدها في 4 مباريات في الدوري ثم خرج من الدور ربع النهائي أمام عجمان في كأس الرابطة، وستكون مباراة خورفكان هي الأخيرة لمدرب الشارقة المؤقت خوان كارلوس، حيث يتولى الروماني كوزمبن مهمته اعتباراً من يوم السبت.

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