الإمارات يكسب مواجهة العروبة بهدف

المصدر: رأس الخيمة: أحمد عيسى

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حقق الإمارات فوزاً معنوياً مهماً على ضيفه العروبة بهدف أحرزه البديل يعقوب يوسف في الدقيقة 81 خلال لقاء الفريقين مساء اليوم في مباراة تحديد المراكز المتأخرة بمنافسة كأس رابطة المحترفين.

قدم الفريقان مباراة متوسطة الأداء ومتكافئة بمشاركة عدد من لاعبي الصف الثاني بغرض تجهيزهم لبقية مشوار الموسم، وخلال اللقاء كانت رغبة الفوز واضحة لدى الفريقين اللذين صعدا سوياً من الهواة لدوري المحترفين هذا الموسم، الشيء الذي أكسب اللقاء تحدياً خاصاً في أرضية الملعب لكن غابت الهجمات الخطرة.

وتكسرت العديد منها تحت أقدام المدافعين، وانتظر الصقور حتى الدقيقة 81 التي تمكن خلالها يعقوب يوسف من ترجمة مجهود زملائه بهدف الفوز الوحيد بعد دخوله مباشرة بديلاً ليمنح الصقور ثاني فوز له في الموسم الحالي بعد أن حقق فوزه الأول على العين في ذات المنافسة ضمن المرحلة الأولى، لكنه أيضاً كان فوزاً معنوياً لتفوق العين في جولة الذهاب بفارق هدف.

ورغم عدم أهمية النتيجة في المنافسة، لكنها رفعت الروح المعنوية للاعبي وجماهير الصقور خاصة قبل لقاء الفريقين في الجولة 11 من الدوري الشهر المقبل.

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