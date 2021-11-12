الظفرة يتفوق على بني ياس بثلاثية في كأس رابطة المحترفين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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فاز الظفرة على مضيفه بني ياس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت اليوم الجمعة ضمن مباريات الترضية لتحديد المراكز من الـ 9 إلى الـ 14 في كأس رابطة المحترفين الإماراتية بعد خروج الفريقين من الدور الأول للمسابقة.

قدم الفريقان مباراة هجومية مفتوحة عامرة بالأهداف، إذ دفع مدربا الفريقين في تشكيلة البداية بأغلب العناصر الأساسية تحضيراً لاستئناف دوري أدنوك للمحترفين.

تقدم الظفرة أولاً عن طريق المدافع المغربي عصام العدوة من متابعة للركنية التي أرسلها ليوناردو في الدقيقة 8.

وأدرك بني ياس التعادل سريعاً بعدها بدقيقة واحدة برأسية الأرجنتيني غاستون سواريز.

وكاد السنغالي ماكيتي ديوب هداف الظفرة أن يضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 10 ولكنه أهدر انفراداً صريحاً بالمرمى وسدد الكرة بجوار القائم.

وأعاد محمد سيف التقدم مجدداً للضيوف في الدقيقة 57 مسجلاً الهدف الثاني من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وعزز ديوب تقدم الظفرة بالهدف الثالث من رأسية رائعة في الدقيقة 67 قبل أن يقلص البديل سالم عبد الله النتيجة لبني ياس في الدقيقة 69.

وشهدت الدقيقة الأخيرة طرد مدافع بني ياس سلطان حسين لحصوله على الإنذار الثاني بعد ارتكاب مخالفة مع عمران الجساسي ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرة النهاية معلناً فوز الظفرة الذي رد على هزيمته من بني ياس في الدوري في المواجهة الثانية التي تجمعهما الموسم الحالي.

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