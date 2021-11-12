«الديربيات» تشعل دوري الهواة

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تشعل 3 «ديربيات» مثيرة، الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في مقدمتها «ديربي» الفجيرة، اليوم ويجمع الفجيرة بجاره دبا «النواخذة»فيما يقام «ديربي» الشارقة، بين الذيد والحمرية، ويقام الديربي الثالث غدا، بين مسافي والرمس.

وتجمع المباراة الثالثة اليوم غلف اف سي مع البطائح ،وبالنسبة لترتيب الفرق فلا يزال العربي في الصدارة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، في الوقت الذي يستمر فيه صراع الوصافة بين دبا الحصن والبطائح اللذين يمتلك كل منهما 13 نقطة، وتأتي ثلاثة فرق تمتلك 9 نقاط، هي دبا الفجيرة الرابع والحمرية الخامس والذيد السادس، وبفارق نقطة يأتي حتا سابعاً برصيد 8 نقاط، ثم غلف اف سي ثامناً بـ 6 نقاط.

ويحتل الفجيرة ومسافي المركزين «التاسع والعاشر»بخمس نقاط، بعدهما مصفوت في المركز الـ11 برصيد 4 نقاط، فيما تقبع 4 أندية في مؤخرة الترتيب دون أن تتمكن من تحقيق أي فوز في المسابقة وتمتلك ثلاث منها نقطة واحدة، هي الجزيرة الحمراء، وسيتي، والتعاون، ويقبع الرمس في المركز الأخير بلا رصيد بعد تعرضه لخمس هزائم.

جاهزية

وأكد جمعة العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة صعوبة مباراة اليوم أمام الفجيرة بملعب الأخير مشيراً إلى أن تسمية الديربي تظل قائمة، وإن كانت وضعية الفريقين ليست على أفضل حال، وأكد جاهزية لاعبي النواخذة للمباراة، والرغبة في تحقيق الفوز اليوم وتخطي حاجز التسع نقاط محذراً لاعبي فريقه من خطورة الفريق المضيف.

تحذير الذئاب

في المقابل حذر مدرب الفجيرة محمد التيمومي لاعبي الذئاب من خطورة دبا مشدداً على أن الفجيرة يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة الأخيرة أمام الحمرية، وذكر التيمومي أن مباراة دبا لن تكون سهلة، من واقع إعداد كل فريق للمواجهة فضلاً عن اهتمام جمهور الفريقين بمثل هذه المباريات.

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