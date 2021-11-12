كوزمين حلم اللقب العاشر عبر الشارقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم رسمياً التعاقد مع الروماني اولاريو كوزمين بعقد يمتد موسمين حتى نهاية 2022 - 2023 ليكون مديراً فنياً للفريق الأول، على أن يبدأ مهمته بداية الأسبوع المقبل بعد مباراة الفريق مع خورفكان في كأس رابطة المحترفين، وبذلك يكون الشارقة المحطة الثالثة في الإمارات للمدرب الروماني الشهير صاحب الـ52 عاماً، وحقق المدرب 9 ألقاب مع العين وشباب الأهلي، ويبحث عن اللقب العاشر عبر الشارقة.

وبدأ كوزمين مسيرته كمدير فني مع ناشيونال بوخارست 2000 - 2002، ومن ثم ستيوا بوخارست 2002 ثم العودة إلى ناشيونال بوخارست 2003 - 2004، ثم فريق بوليتيكا تيميشوارا 2005، ومن ثم فريقه ستيوا بوخارست 2006 - 2007 والذي عاش فيه أقوى تجاربه التدريبية عندما لعب فريق ستيوا في بطولة الأبطال الأوروبية «دوري أبطال أوروبا».

ودرب كوزمين نادي الهلال السعودي في صيف 2007 ثم السد القطري لموسمين ثم انتقل لتدريب العين وحقق معه الفوز بالدوري في 2012 و2013، ثم حقق نفس الإنجاز مع «شباب الأهلي» في 2014 و2015، ثم اتجه للصين ليقود فريق جيانغسو سونينج للفوز بلقب الدوري السوبر الصيني لكرة القدم.

مكانة

وينفرد المدرب الروماني أولاريو كوزمين بمكانة مميزة في تاريخ الكرة الإماراتية، بما حققه من إنجازات محلية يتميز بها عن كل الفنيين الأجانب الذين مروا على كل الأندية، ونجح كوزمين خلال 6 سنوات في الفوز بلقب الدوري 4 مرات مع كل من العين وشباب الأهلي، وكذلك كأس السوبر 4 مرات مع الناديين، وكأس المحترفين مرتين.

ومع شباب الأهلي حصل على المركز الثاني في دوري أبطال آسيا 2015، كما انفرد بتحقيق ثلاثية الموسم دوري وكأس المحترفين وكأس السوبر في موسم واحد، وكان ذلك موسم 2013 - 2014 مع شباب الأهلي.

وبدأ كوزمين مشواره مع الكرة الإماراتية في يونيو 2011، بالتعاقد مع العين، ونجح بالفعل في تطوير أداء الفريق وترجم تميزه بالتتويج مع العين بالدوري موسمي 2011 - 2012 و2012 - 2013، في سابقة لا تتكرر كثيراً في الكرة الإماراتية، كما فاز أيضاً مع الفريق بكأس السوبر 2012.

وانتقل كوزمين لشباب الأهلي في صيف 2013، وحقق معه الفوز بالدوري موسمي 2013 - 2014 و2015 - 2016، كما فاز بكأس المحترفين عامي 2014 و2017 وكأس السوبر عامي 2013 و2014، إلى جانب المركز الثاني لدوري أبطال آسيا 2015.

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