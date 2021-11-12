«تعاونية الاتحاد» شريك تسويقي لشباب الأهلي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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وقع نادي شباب الأهلي، مع تعاونية الاتحاد، أكبر التعاونيات الاستهلاكية بالدولة، اتفاقية شراكة وتفاهم، لتصبح بموجبها تعاونية الاتحاد، شريك التسويق والتسوق الرئيس للنادي، وتنضم إلى مجموعة رعاة الفريق الأول لكرة القدم. وقع المذكرة خالد حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد. وإبراهيم عبد الملك، نائب رئيس شركة الكرة بنادي شباب الأهلي.

وقعت الاتفاقية بحضور عمر عبد الرحمن «عموري»، وحمدان الكمالي لاعب الفريق الأول وعدد من أعضاء إدارة النادي، ومدراء القطاعات والإدارات بتعاونية الاتحاد.

ويعتبر توقيع الاتفاقية امتداداً لاستراتيجية نادي شباب الأهلي، الهادفة لمد جسور التعاون مع المؤسسات الوطنية الراغبة في التعاون مع القطاع الرياضي، من أجل رفع قدرات الأندية ودعمها في سبيل تعزيز مكانة الدولة الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يتناسب مع ما تجده الرياضة من اهتمام ودعم من قبل القيادة الرشيدة للدولة.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار تكامل الأدوار بين المؤسسات الاقتصادية والأندية الرياضية، والتنسيق المطلوب بين مختلف الجهات، واستمراراً للتعاون سعياً لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في تشجيع شباب البلاد على ممارسة الرياضة، وتحقيق انجازات ترفع راية دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الدولية.

وتؤكد تعاونية الاتحاد بتوقيعها الاتفاقية لتصبح شريك التسوق الرئيس لنادي شباب الأهلي، على أهمية الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الرياضي في الوصول لشريحة كبيرة في المجتمع، من خلال الفعاليات والأنشطة التي يتبناها القطاع، إضافة إلى حث المؤسسات والدوائر كافة لتسليط الضوء على أحد اهم القطاعات الحيوية في الدولة.

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