«عيال الزبير»..عشق «العميد» و«الفرسان»

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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لم يتوقع النقيب عمر الزبير، الحكم والمراقب الدولي المونديالي بكرة اليد «النصراوي» المعروف - الذي سبق له الدفاع عن «قميص العميد» لاعباً في فريق كرة اليد من 1984 إلى 1998 - أن يكون نادي شباب الأهلي «فرسان دبي» هو الوجهة المفضلة لأبنائه محمد وغانم وعبدالله، وتحديداً في فريق اليد الذي شهد تطوير موهبتهم المكتسبة مؤكداً أنه لم يتدخل على الإطلاق في الأمر وترك لهم حرية اختيار اللعبة التي تناسبهم.

وأكد عمر الزبير أنه يحترم اختيار أبنائه في تحديد وجهتهم أو اختيار اللعبة المفضلة. وقال: هم كانوا يتابعون مشواري المهني في كرة اليد لاعباً ثم حكماً وربما هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يمثل الأساس لقرارهم باختيار كرة اليد ومن ثم نادي شباب الأهلي، واحترمت خيارهم لأن المهم عندي أن يكون هدفهم هو المنتخبات الوطنية.

وأكد الزبير أنه لم يبخل بنصائحه على «عياله» ويرى أن الشيء المهم له هو المثابرة والحرص على التدريبات وتنفيذ توجيهات المدربين والاستفادة من التجارب الميدانية، موضحاً أن نجله محمد آثر الابتعاد عن ميادين اليد مؤخراً بحثاً عن مستقبله الوظيفي.

وعبر الزبير عن تقديره للمسؤولين في كرة اليد بشباب الأهلي واتحاد اليد، مشيراً إلى أنهم يضطلعون بجهود كبيرة لتطوير المستوى الفني للاعبين والارتقاء باللعبة إلى المستوى الذي يعزز تميزها ويعزز المكتسبات الكبيرة عبر سنوات.

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