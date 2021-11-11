غداً .. 3 مباريات في انطلاق الأسبوع الثالث لدوري الدرجة الثانية

المصدر: البيان

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تُقام يوم غد الجمعة ثلاث مباريات في انطلاق الأسبوع الثالث لمسابقة دوري الدرجة الثانية ، حيث يلتقي فريق أتلتيكو أرابيا مع فريق لافال يونايتد في تمام الساعة 16:00 على ملعب نادي دبي لأصحاب الهمم ، وفريق الموج مع فريق يونايتد سبورت الساعة 17:00 على الملعب الفرعي بنادي الرمس ، وفريق ليوا مع فريق الهلال يونايتد الساعة 19:00 على الملعب الفرعي بنادي البطائح.

وتختتم مباريات الجولة مساء السبت المقبل حين يلعب فريق ريجينال أمام فريق لا ليغا أتش بي الساعة 17:00 مساءً على ملعب استاد الشيخ زايد للكريكت ، وفريق فورسان هيسبانيا أمام فريق يونايتد الساعة 18:30 مساءً على ملعب ذا سيفنز ، وفريق بينونة أمام فريق الاتفاق الساعة 20:00 مساءً على ملعب استاد الشيخ زايد للكريكت.

وكانت مباريات الجولة الثانية التي أقيمت الأسبوع الماضي قد أسفرت نتائجها عن فوز بينونة على لافال يونايتد ( 4 – 2 ) ، وريجينال على الموج ( 3 – 1 ) ، والهلال يونايتد على يونايتد سبورت ( 1 – 0 ) ، وفورسان هيسبانيا على الأتفاق ( 2 – 1 ) ، ولا ليغا أتش بي سي على أتلتيكو أرابيا ( 4 – 1 ) ، بينما تعادل يونايتد مع ليوا إيجابياً ( 1 – 1 ).

ويتصدر ترتيب جدول المسابقة فريق ريجينال برصيد 6 نقاط ، بالتساوي مع الهلال يونايتد (2) ، وفورسان هيسبانيا (3) ، يليهم لا ليغا (4) ، وبينونة (5) ولكلاهما أربع نقاط ، ثم الأتفاق (6) ، وأتلتيكو آرابيا (7) برصيد ثلاث نقاط ، وحل ليوا (8) ، ويونايتد (9) بنقطة واحدة ، يليهما يونايتد سبورت (10) ، والموج (11) ، ولافال يونايتد (12) بدون نقاط .

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