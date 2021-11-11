غداً .. ثلاث مواجهات في انطلاق الأسبوع السادس لدوري الدرجة الأولى

المصدر: البيان

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تُقام يوم غد الجمعة ثلاث مباريات في انطلاق مواجهات الأسبوع السادس لدوري الدرجة الأولى ، حيث يستضيف نادي الفجيرة بملعبه نادي دبا ، ويلتقي نادي الذيد مع نادي الحمرية على ملعب الذيد ، وتُلعب المباراتان الساعة 4:40 مساءً ، فيما يحل نادي البطائح ضيفاً على نادي جلف أف سي الساعة 4:45 على استاد خالد بن محمد في نادي الشارقة .

ويُستمكل الأسبوع السادس بإقامة أربع مباريات تُلعب مساء يوم غد السبت ، عندما يواجه نادي الجزيرة الحمراء نادي حتا على استاد سعود بن صقر القاسمي ، ونادي مسافي مع نادي الرمس على ملعب مسافي ، وتُقام المباراتان الساعة 4:40 مساءً ، بينما يلتقي نادي مصفوت بملعبه مع نادي التعاون ، ونادي سيتي مع نادي العربي على ملعب العربي وتُلعب المباراتان الساعة 4:45 مساءً.

وكانت نتائج مبارات الأسبوع الخامس قد أسفرت عن فوز مصفوت على الرمس ( 4 – 2 ) ، ودبا الحصن على سيتي ( 4 – 0 ) ، بينما فاز حتا على جلف أف سي ، والعربي على الجزيرة الحمراء بنتيجة ( 2 – 1 ) ، بينما حقق الذيد الفوز على التعاون ، والبطائح على مسافي ، والحمرية على الفجيرة بنتيجة ( 1 – 0 ).

ويتصدر العربي جدولة المسابقة برصيد 15 نقطة ، يليه البطائح (2) ، ودبا الحصن (3) ولكلاهما 13 نقطة ، ثم دبا (4) ، والحمرية (5) ، والذيد (6) ولكل منهم تسع نقاط ، فيما حل حتا (7) ثمان نقاط ، وجلف أف سي (8) ست نقاط ، ثم الفجيرة (9) ، ومسافي (10) ولكلاهما خمس نقاط ، يليهما مصفوت (11) أربع نقاط ، ثم الجزيرة الحمراء (12) ، والتعاون (13) ، وسيتي (14) بنقطة واحدة ، فيما حل الرمس (15) دون نقاط.

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