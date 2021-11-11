منتخبنا للشباب يفوز على شقيقه البحريني بهدف في الودية الأولى

المصدر: البيان

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فاز منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2003 على شقيقه منتخب البحرين بهدف دون رد في المباراة الودية الأولى التي جرت مساء أمس على ملعب مدينة حمد في العاصمة البحرينية المنامة.

سجل هدف منتخبنا اللاعب خليفة خميس سعد.

وتأتي هذه المباراة الودية ضمن برنامج المعسكر الخارجي لمنتخبنا الوطني الحالي في مملكة البحرين ، ضمن تحضيراته للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية للشباب المقرر إقامتها في جمهورية العراق للفترة من 20 نوفمبر إلى 1 ديسمبر المقبل.

ويتواجه المنتخبان مجدداً في المباراة الودية الثانية التي ستُلعب يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعة بتوقيت الإمارات.

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