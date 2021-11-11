تعاونية الاتحاد شريك التسويق والتسوق الرئيسي لشباب الأهلي

المصدر: البيان

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وقع نادي شباب الأهلي، مع تعاونية الاتحاد، أكبر التعاونيات الاستهلاكية بالدولة، اتفاقية شراكة وتفاهم، لتصبح بموجبها تعاونية الاتحاد شريك التسويق والتسوق الرئيس للنادي، وتنضم إلى مجموعة رعاة الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي 2021-2022.

ووقع المذكرة عن تعاونية الاتحاد الرئيس التنفيذي للتعاونية، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، وذلك بحضور عدد من أعضاء إدارة النادي، ومدراء القطاعات والإدارات بتعاونية الاتحاد..

ويعتبر توقيع الاتفاقية امتداداً لاستراتيجية نادي شباب الأهلي دبي، الهادفة لمد جسور التعاون مع المؤسسات الوطنية الراغبة في التعاون مع القطاع الرياضي، من أجل رفع قدرات الأندية ودعمها في سبيل تعزيز مكانة الدولة الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يتناسب مع ما تجده الرياضة من اهتمام ودعم من قبل القيادة الرشيدة للدولة.

كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار تكامل الأدوار بين المؤسسات الاقتصادية والأندية الرياضية، والتنسيق المطلوب بين مختلف الجهات، واستمراراً للتعاون سعياً لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في تشجيع شباب البلاد على ممارسة الرياضة، وتحقيق انجازات ترفع راية دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الدولية.

وتؤكد تعاونية الاتحاد بتوقيعها الاتفاقية لتصبح شريك التسوق الرئيس لنادي شباب الأهلي، على أهمية الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الرياضي في الوصول لشريحة كبيرة في المجتمع، من خلال الفعاليات والانشطة التي يتبناها القطاع، إضافة إلى حث المؤسسات والدوائر كافة لتسليط الضوء على أحد اهم القطاعات الحيوية في الدولة.

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