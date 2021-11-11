دبي تحتضن 9 بطولات دولية خلال 9 أيام

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تشهد دبي، تنظيم 9 بطولات دولية خلال الأيام التسعة المقبلة، وذلك من بين 29 فعالية رياضية تنافسية متنوعة، تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في مختلف أرجاء دبي.

وستكون أولى البطولات الدولية، بطولة دبي العالمية للغولف، التي تقام اليوم على ملعب النار، في عقارات جميرا للغولف.

كما تتصدر المباراة النهائية من بطولة (كأس العالم للكريكت تي 20)، قائمة الفعاليات خلال الأسبوع المقبل، والتي يستضيفها استاد دبي الدولي للكريكت، بمدينة دبي الرياضية، الأحد المقبل. وتتواصل منافسات أكبر بطولات العالم للبولينغ، التي تقام في مركز دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر، والتي تتضمن ثلاث فئات، تمثل كل فئة منها بطولة عالم، وهي السوبر العالمية للبولينغ للرجال والسيدات، وبطولة العالم لأصحاب الهمم فئة الكراسي المتحركة، وبطولة العالم لأساتذة البولينغ للفئات العمرية من 5 إلى 65 عاماً .

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي، النسخة الخامسة والعشرين من بطولة العالم للكاراتيه، خلال الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر، وتنطلق يوم السبت 19 نوفمبر، تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لسباعيات الرجبي – جنوب أفريقيا 2022، ويتنافس فيها 8 منتخبات للرجال وللنساء، على ملاعب مدينة دبي الرياضية.

وتتواصل منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر بمقر جمعية الإمارات للبلياردو والسنوكر، وتنطلق بطولة فزاع الدولية السابعة للبوتشيا لأصحاب الهمم، بعد غدٍ. كما تستضيف دبي، تصفيات آسيا وأفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم للبادل تنس، بداية من اليوم ، في مجمع ند الشبا الرياضي، ويشارك فيها أول منتخب إماراتي للبادل تنس، كما تنطلق اليوم بطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر بمقر اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر .

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