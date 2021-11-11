محمد بن زايد: حصول أبوظبي على لقب «مدينة الدراجات الهوائية» تقدير عالمي جديد

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن حصول العاصمة أبوظبي على لقب «مدينة الدراجات الهوائية» يعد تقديراً عالمياً جديداً يضاف إلى إنجازات دولة الإمارات الرياضية وفي مختلف المجالات، معرباً عن سعادته بهذا الإنجاز.

وأضاف سموه - بهذه المناسبة - إن إحدى أولوياتنا المهمة، تعزيز الرياضة في مجتمعنا من خلال توفير الظروف والبيئة والبنية التحتية التي تساعد على ممارستها بسهولة وأمان حتى تصبح روتيناً يومياً لدى كل فرد من أفراد المجتمع.

وهنأ سموه - بحضور سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع عضو المجلس التنفيذي وسيف غباش أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي - القائمين على هذا الإنجاز وجميع محبي رياضة ركوب الدراجات الهوائية في الدولة، والذي يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات في هذه الرياضة ومختلف أنواع الرياضات.

يذكر أن أبوظبي تعد المدينة الـ 20 التي جاءت ضمن أبرز الوجهات العالمية في رياضة الدراجات الهوائية الحاصلة على هذا اللقب العالمي، فيما يأتي منح الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية أبوظبي هذا اللقب تأكيداً على التزامها طويل الأجل باستراتيجية الاتحاد في إتاحة فرص ممارسة هذه الرياضة للجميع، وتقديراً لدورها في هذا المجال.

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