كوزمين في الإمارات للمرة الثالثة عبر الشارقة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

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أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم رسمياً التعاقد مع الروماني اولاريو كوزمين بعقد يمتد موسمين حتى نهاية 2022-2023 ليكون مديراً فنياً للفريق الأول، على أن يبدأ مهمته بداية الأسبوع المقبل بعد مباراة الفريق مع خورفكان مساء الجمعة في كأس رابطة المحترفين، وبذلك يكون الشارقة المحطة الثالثة في الإمارات للمدرب الروماني الشهير صاحب الـ 52 عاماً.

وبدأ كوزمين مسيرته كمدير فني مع ناشيونال بوخارست 2000-2002، ومن ثم ستيوا بوخارست 2002 ثم العودة إلى ناشيونال بوخارست 2003-2004، ثم فريق بوليتنكا تيميسورا 2005، ومن ثم فريقه ستيوا بوخارست 2006-2007 والذي عاش فيه أقوى تجاربه التدريبية عندما لعب فريق ستيوا في بطولة الأبطال الأوروبية "دوري أبطال أوروبا".

والتحق كوزمين أولاريو بتدريب نادي الهلال السعودي بعد ذلك في صيف 2007، ثم درب نادي السد القطري لموسمين، ثم انتقل لتدريب نادي العين وحقق معه الفوز بالدوري في 2012 و2013، ثم حقق نفس الإنجاز مع "شباب الأهلي" في 2014 و2015، ثم اتجه للصين ليقود فريق جيانجسو سونينغ للفوز بلقب دوري السوبر الصيني لكرة القدم.

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