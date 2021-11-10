علي حمد يُشارك في اجتماع «لجنة حكام الآسيوي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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شارك علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة - عضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي في الاجتماع الرابع للجنة الذي عُقد أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة دو زهاوكي، وبمشاركة أعضاء اللجنة.

وأشادت لجنة الحكام خلال اجتماعها بالنجاحات الكبيرة التي حققها حكام القارة على المستوى الدولي بتعيين حكام آسيويين لقيادة ثلاث مباريات نهائية منذ شهر أغسطس الماضي والحاضر، بشكل يعكس طموحات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الارتقاء بمستوى حكام القارة ليحققوا النجاح على صعيد البطولات العالمية.

وصادقت اللجنة على اعتماد فترة انتقالية من النظام الحالي لانتقاء الحكام الجدد، والانتقال إلى نظام التطوير الجديد عبر أكاديمية الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتباراً من عام 2025، وذلك ضمن جهودها لتحقيق المزيد من التطوير لحكام كرة القدم في آسيا.

وضمن أهداف لجنة الحكام الآسيوية الرامية للمحافظة على المكانة الرائدة للتحكيم الآسيوي على المستويين القاري والدولي، أضافت عدداً من المعايير الجديدة لانتقاء حكام كرة القدم، بحيث تتضمن خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التحكيم بالدرجة الأعلى من الدوري المحلي، وكذلك استحداث نظام تقييم يتم من خلاله تقييم الحكام من قبل خبراء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والخبراء الخارجيين.

وسيتم منح الحكام الصاعدين من أكاديمية الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الفرصة من أجل الوصول إلى أحدث المصادر وأفضل الممارسات، تحت إشراف مجموعة من أفضل الخبراء في العالم.

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