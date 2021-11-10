سيتي يجدد الثقة في الجهاز الفني واللاعبين

المصدر: متابعة - محمد فضل

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جددت إدارة نادي سيتي أحد فرق دوري الدرجة الأولى الثقة في الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، على الرغم من احتلال الفريق للمركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة من 5 مباريات.

وعبّر خالد راشد مدير الفريق عن ثقته في تحقيق نتائج أفضل في المرحلة المقبلة من دوري الأولى، وقال: لا يمكن مقارنة فريق سيتي بفرق متمرسة، تملك خبرة كبيرة وتأسست قبل عشرات السنين.. فريقنا صعد لدوري الأولى وهو لا يملك خبرة كافية، ومن البديهي أن يكون بحاجة إلى وقت ليعتاد على البطولة الجديدة، خصوصاً أن نظام دوري الأولى يختلف كلياً عن دوري الثانية، إذ ليس من السهل أن تنافس فرقاً بهذه الخبرة في أول موسم، ولكن مع ذلك، نسعى إلى تقديم أنفسنا بشكل جيد، والأمر يتطلب الصبر، ونحن لسنا في عجلة من أمرنا، والتوجه الحالي لبناء فريق جيد بتريث ودون تعجل أو ضغوط.

أضاف: إدارة النادي بقيادة سلطان حارب تقوم بعمل كبير وتدعم الفريق مادياً ومعنوياً، ولديها مشروع رياضي طموح لكنها تؤمن بالعمل المؤسسي خطوة بخطوة، والنتائج التي حققها الفريق لن تثنينا عن العمل على تجويد أدائنا، والاستمرار بالحماس ذاته في استكمال الخطة والهدف المرسوم، وبالنسبة للاعبين فلدينا فيهم ثقة كبيرة ونؤمن بقدراتهم ونرى أنهم يملكون الأفضل، ومع الاستمرار في خوض المباريات وامتلاك الخبرات التراكمية ستتحسن النتائج دون شك.

وذكر أن مشاركة الفريق في حد ذاتها تعتبر مكسباً كبيراً وفرصة للاعبين المواطنين والمقيمين لممارسة هوايتهم عبر دوري منظم ومسابقة تنافسية، الشيء الذي يصقل ويطور أكثر من أدائهم.

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