أبيض الشباب في المجموعة الثانية بـ«غرب آسيا»

المصدر: (دبي ـ العوضي النمر)

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أسفرت قرعةُ بطولة غرب آسيا للشباب التي أجريت أمس في العاصمة الأردنية عمان عن وقوع منتخبنا في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه الأردن وسوريا ولبنان، فيما ضمت المجموعة الأولى البحرين واليمن وفلسطين والكويت، وتنطلق البطولةُ في 20 من الشهر الجاري في محافظتي البصرة وأربيل بالعراق.

وأسفرت قرعة بطولة غرب آسيا للناشئين التي ستقام في السعودية في الفترة من 5 إلى 15 ديسمبر المقبل، بمشاركة 9 منتخبات ، عن وقوع منتخبنا مع سوريا وفلسطين ضمن المجموعة الثانية، وتضم المجموعة الأولى السعودية والعراق ولبنان، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات البحرين والأردن والكويت.

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