الجزيرة يستبدل 37 ألف مقعد لعيون المونديال

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ الجزيرة إجراءات صيانة شاملة وتحديثات ضخمة في استاده تأهباً لكأس العالم للأندية التي تستضيفها أبوظبي في فبراير من العام المقبل، وبمشاركة «فخر أبوظبي» بطل الدوري في الموسم الماضي بجانب أبطال القارات.

وتشمل عملية الصيانة التي بدأت قبل 4 أيام استبدال مقاعد مدرجات استاد محمد بن زايد التي تتجاوز 37 ألفاً إذ تُجرى عملية إزالة المقاعد لتركيب أخرى بمواصفات أفضل تتناسب مع الحدث العالمي الذي تحتضنه الإمارات المرة الخامسة بينما يشارك فيه الجزيرة المرة الثانية في تاريخه بعد مشاركته الأولى في ديسمبر 2017 والتي حقق فيها نتائج جيدة وحل في المركز الرابع وكان قريباً من نيل بطاقة بلوغ النهائي ولكنه خسر أمام ريال مدريد في نصف النهائي بهدف مقابل هدفين بعد مباراة تاريخية.

وبجانب تغيير المقاعد سيتم تركيب إضاءة حديثة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز