«الأبيض» يتحدى «5 درجات مئوية» تحضيراً لكوريا

المصدر: غويانغ - البيان الرياضي

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وسط أجواء باردة جداً تصل إلى 5 درجات مئوية يُواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم سلسلة تدريباته اليومية في مدينة غويانغ استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام منتخب كوريا الجنوبية غداً ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى، ويقود التدريبات الهولندي فان مارفيك بمشاركة 25 لاعباً.

وركز الجهاز الفني خلال الحصص التدريبية الماضية على طريقة وأسلوب اللعب الذي سيتبعه خلال المباراة التي تعد في غاية الأهمية بالنسبة لمنتخبنا الذي يسعى بالخروج بنتيجة إيجابية للمحافظة على حظوظه في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى المونديال، خصوصاً وأن الأبيض يحتل المركز الرابع بالمجموعة برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة، كما عمد الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين من كل النواحي النفسية والبدنية والفنية، ومن المنتظر أن يجري مارفيك بعض التعديلات على التشكيلة الأساسية، خصوصاً في ظل غياب أكثر من عنصر بداعي الإصابة أبرزهم ماجد حسن وشاهين عبدالرحمن وخلفان مبارك.

وسيؤدي الأبيض مرانه الأساسي اليوم في استاد غويانغ .

وتأكد رسمياً غياب لاعب منتخبنا الوطني فابيو دي ليما عن مواجهتي كوريا الجنوبية ولبنان بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت له أمس في أحد المستشفيات المتخصصة عن إصابته على مستوى العضلة الخلفية وحاجته للعلاج والراحة، حيث سيعود اللاعب إلى البلاد لاستكمال برنامجه العلاجي.

وأبدى اللاعب حزنه الشديد لغيابه عن المباراتين المصيريتين للأبيض والتي كان يطمح للتواجد واللعب والمساهمة مع زملائه في تحقيق النتائج الإيجابية.

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