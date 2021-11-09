الجالبوت: العربي يلعب الدوري بعقلية الكؤوس

المصدر: أم القيوين ـ محمد فضل

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أكد الكابتن محمد الجالبوت مدرب العربي متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى، بلا هزيمة، أن ممثل إمارة أم القيوين عازم على الصعود مع نهاية مباريات دوري الدرجة الأولى على الرغم من صعوبة المشوار وتعدد المطبات وقوة الفرق المنافسة.

وأشاد الجالبوت في تصريح لـ«البيان الرياضي» بالجهود المبذولة من إدارة النادي والتفاف الجميع حول الفريق، إلى جانب تذليل كافة الصعاب التي تواجه الفريق، مشيراً في الوقت ذاته إلى التجانس الكبير بين اللاعبين، وتفهم خطة اللعب، التي أسفرت عن تحقيق الانتصارات المتتالية في دوري الأولى ووصلت إلى خمس مباريات، وتمنى أن يسير اللاعبون على هذا النهج في المباريات المقبلة بدءاً من مواجهة سيتي يوم السبت المقبل ضمن الجولة السادسة من دوري الهواة.

قال الجالبوت: فريقي يدخل كل مباراة، بعقلية الكؤوس، كأن كل مباراة هي النهائي، وهناك اهتمام كبير من اللاعبين بضرورة اللعب بقوة أمام كافة الفرق المنافسة لنا، لضمان الحصول على النقاط الثلاث.

وفي رده على سؤال يتعلق بعدم مواجهة العربي للفرق المرشحة للصعود في الجولات الخمس الماضية، قال:

ليس هذا صحيحاً، إذ ليس هناك فرق قوية وأخرى ضعيفة، وفي اعتقادي أن كافة الفرق مرشحة للصعود، ودائماً نجد صعوبات في التفوق عليها، لاسيما أن المستويات متقاربة جداً، لذلك، أحرص على أداء عملي، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع.

وأشاد المدرب بوقفة جمهور العربي الذي يعتبره اللاعب رقم (1)، بعد وقوفه خلف الفريق في المباريات السابقة، مما يؤكد الحرص الدائم من أنصار النادي وتجاوبهم مع نتائج الفريق الحالية.

وعرج الجالبوت إلى تجربته التدريبية السابقة مع شباب الأهلي، قبل عدة مواسم والتي أسهمت بقدر كبير في مسيرته التدريبية ومنحته مزيداً من الخبرات، وذكر أنه استفاد منها كثيراً، وأثنى على أندية الهواة التي فضلت الاستعانة بالمدرب الوطني دون غيره، مشيراً إلى أن المدربين المواطنين يمتلكون الطموح ويتمتعون بخبرات كبيرة فضلاً عن معرفتهم باللاعبين والفرق وطبيعة أجواء دوري الهواة دون غيرهم من المدربين الوافدين.

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