غرامة 10 آلاف درهم وإنذار اتحاد كلباء

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم، اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبد الله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

اطلعت اللجنة على تقرير حكم المباراة التي جمعت ناديي اتحاد كلباء وشباب الأهلي دبي في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وقررت توجيه عقوبة الإنذار لنادي اتحاد كلباء وتغريمه مبلغاً وقدره عشرة آلاف درهم لتلفظ مديره التنفيذي على حكم المباراة.

كما اطلعت على تقرير حكم المباراة التي جمعت ناديي الرمس وشباب الأهلي دبي في مسابقة دوري الشباب تحت 21 عاماً، وقررت إيقاف محمد جاسم صالح لاعب شباب الأهلي دبي أربع مباريات وتغريمه مبلغاً وقدره أربعة آلاف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة.

ونظرت اللجنة في إحالة لجنة المسابقات للمخالفات التي وقعت في مباراة فريق أتلتيكو أرابيا أمام فريق لا ليغا ضمن مباريات دوري الدرجة الثانية، واتخذت اللجنة قرارها باعتماد خسارة فريق أتلتيكو أرابيا للمباراة بنتيجة (4 – 1)، وذلك لمشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانوناً في المباراة مع استنفاد اللاعب للعقوبة في أول مباراة يحق للاعب المشاركة فيها فور صدور القرار.

ووجهت اللجنة عقوبة لفت النظر لنادي الحمرية لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وذلك لعدم إدخاله فحوصات لاعب في الوقت المحدد لذلك في مسابقة دوري كرة قدم الصالات، ووجهت العقوبة ذاتها لنادي الظفرة للسبب ذاته في مسابقة دوري الصالات للرديف.

واتخذت اللجنة قراراً بإيقاف عبد الله حسين حسن لاعب نادي اتحاد كلباء أربع مباريات وتغريمه مبلغاً وقدره أربعة آلاف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة، وللسبب ذاته اتخذت العقوبة نفسها على محمد أحمد حميد لاعب نادي الإمارات، فيما قررت إيقاف كل من راشد خميس سويدان لاعب نادي الوصل، ومنصور خالد عبد الله لاعب نادي الظفرة مباراتين وغرامة مالية قدرها ألفا درهم على كل منهما للتلفظ على لاعب الفريق المنافس، كما قررت إيقاف راشد سالم ناصر لاعب نادي الفجيرة مباراتين وتغريمه ألفي درهم للتلفظ على حكم المباراة، وذلك في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 عاماً.

كما اطلعت اللجنة على تقرير حكم المباراة التي جمعت ناديي عجمان والوصل في مسابقة دوري الأشبال تحت 15 عاماً (أ)، وقررت إيقاف علي هاني علي لاعب نادي عجمان مباراتين وتغريمه مبلغاً وقدره ألف وخمسمائة درهم لرمي حذائه في وجه لاعب الفريق المنافس، إضافة لإيقاف سهيل عادل خميس لاعب نادي الجزيرة أربع مباريات وتغريمه مبلغاً وقدره ألفا درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة في المسابقة ذاتها.

واعتمدت اللجنة خسارة نادي دبا الحصن لمباراته ضد نادي الرمس وتغريمه مبلغاً وقدره خمسة آلاف درهم لتناقص عدد لاعبيه عن العدد القانوني أثناء سير المباراة، وذلك في مسابقة دوري الناشئين تحت 13 عاماً (ج).

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