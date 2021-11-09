راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم الشيخ سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم الذي يزور الدولة لحضور مباراة منتخب بلاده مع الصين الخميس باستاد نادي الشارقة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الثانية.

وبحث الطرفان سُبل التعاون المشترك بين الاتحادين على كافة الأصعدة الفنية والإدارية وإقامة المعسكرات الخاصة بالمنتخبات الوطنية ولعب المباريات الودية وغيرها من الأمور التي تصب في مصلحة اللعبة في البلدين الشقيقين.

كما ناقش الجانبان المواضيع الخاصة بكرة القدم الآسيوية والخليجية والبطولات الكروية التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة للمنتخبات الوطنية والأندية.

من جانبه تقدم رئيس الاتحاد العُماني بالتهنئة للشيخ راشد بن حميد النعيمي بمناسبة استضافة بطولة كأس العالم للأندية في العاصمة أبوظبي 2022، مشيداً بالدور الذي يلعبه اتحاد الإمارات في استضافة العديد من الأحداث الكروية ومعسكرات المنتخبات والأندية من مختلف قارات العالم.

حضر اللقاء محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، والوفد المرافق لرئيس الاتحاد العُماني المكون من أحمد بن عبدالقادر الحداد عضو مجلس الإدارة، وفهد الرئيسي الأمين العام، وطلال العامري مدير مكتب رئيس الاتحاد.

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