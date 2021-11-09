ليما يغيب عن مواجهتي كوريا الجنوبية ولبنان بداعي الإصابة

المصدر: البيان

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تأكد رسمياً غياب لاعب منتخبنا الوطني فابيو دي ليما عن مواجهتي كوريا الجنوبية ولبنان بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت له أمس في أحد المستشفيات المتخصصة في مدينة غويانغ عن إصابته على مستوى العضلة الخلفية وحاجته للعلاج والراحة ، حيث سيعود اللاعب إلى البلاد لاستكمال برنامجه العلاجي مع ناديه الوصل .

وأبدى اللاعب حزنه الشديد لغيابه عن المباراتين المصيريتين للأبيض والتي كان يطمح للتواجد واللعب والمساهمة مع زملائه في تغيير الصورة وتحقيق النتائج الإيجابية إلا أنه أكد ثقته بقدرة جميع زملائه على الظهور بمستوى إيجابي جداً والخروج بنتائج تلبي طموح الجماهير الإماراتية وتُعيد المنتخب من جديد إلى دائرة المنافسة .

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