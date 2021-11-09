قرعة غرب آسيا للشباب تضع منتخب الإمارات في مواجهة سوريا ولبنان والأردن

المصدر: البيان

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سُحبت اليوم قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للشباب 2021 المقررة في مدينتي البصرة وأربيل بجمهورية العراق للفترة من 20 نوفمبر إلى 1 ديسمبر المقبل.

وتم خلال القرعة توزيع المنتخبات التسعة المشاركة على مجموعتين، بواقع خمسة منتخبات في المجموعة الأولى التي تلعب مبارياتها في البصرة ، وأربعة منتخبات في الثانية التي تقام منافساتها في أربيل.

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات سوريا والأردن ولبنان ، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات العراق "المستضيف" ، فلسطين ، اليمن ، البحرين والكويت.

وتقام مباريات دور المجموعات بنظام الدوري من مرحلة واحدة ، ويتأهل أول كل مجموعة إلى المباراة النهائية التي ستُقام إما في البصرة أو أربيل.

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