الوحدة ضمن أفضل أندية غرب آسيا لشهر أكتوبر

المصدر: إيهاب زهدي

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الوحدة الإماراتي ضمن أفضل أندية غرب آسيا خلال أكتوبر الماضي، موضحاً إنه أحد الأندية التي برزت في الشهر الماضي، مع أندية الرمثا الأردني، الشباب السعودي، السد القطري، الشرطة العراقي، شباب الخليل الفلسطيني، النصر العماني.

وأشار الاتحاد الآسيوي، إلى أن الوحدة فرض حضوره المميز خلال الشهر الماضي في دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي، بعد فوزه على الإمارات 4-1، وعلى الظفرة 3-1، كما واصل سلسلة نتائجه الرائعة مع بداية نوفمبر الحالي، بالفوز الكبير على الشارقة 3-0، وليرتقي إلى المركز الثاني برصيد 17 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن العين المتصدر.

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