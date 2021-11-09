بحث تشكيل فرق عمل مونديال «الشاطئية»

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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تعقد لجنة الكرة الشاطئية في اتحاد الكرة اجتماعاً الليلة، برئاسة علي حمد، لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم للشاطئية لعام 2023، وسيتم تشكيل فرق عمل لتجهيز لملف الاستضافة، بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي، خاصة مع النجاح الكبير للإمارات في استضافة النسخة الخامسة من كأس العالم للكرة الشاطئية في 2009 على شاطئ جميرا في دبي، وتسعى اللجنة لأن يكون تنظيم مونديال الشاطئية المقبل استثنائياً خاصة أنه يستقطب المشجعين من كل أنحاء العالم.

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