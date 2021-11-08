خلف سالم مشرفاً على فريق الكرة بالإمارات

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

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قرر مجلس إدارة شركة الإمارات لكرة القدم، برئاسة يوسف عبد الله البطران إسناد مهمة المشرف العام على الفريق الأول إلى خلف سالم بن عنبر عضو مجلس إدارة النادي، واختيار عبد الله العاجل، مدير الفريق السابق نائباً للمشرف العام، وتكليف هادف سيف لاعب «الصقور» السابق مديراً للفريق.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الخاصة بشؤون واحتياجات الفريق الأول، كما استعرض تقرير الجهاز الفني، وأكدت الشركة أن الفترة المقبلة ستشهد تغيير صورة الفريق للأفضل وهو ما يتطلب جهداً مضاعفاً من الجميع.

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