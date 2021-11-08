دبي تحتفي بنجوم العالم لكرة القدم الشاطئية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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احتفت أسرة كرة القدم الشاطئية العالمية بإنجازات نجومها من اللاعبين والمدربين والمدن المستضيفة لبطولات كرة القدم الشاطئية لعام 2021، وكان مسك الختام في احتفالية «ليلة النجوم» التي نظمتها لجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في استاد بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية على شاطئ كايت بيتش.

وقام كل من سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وجوان كوسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بـ«فيفا» وعلي عمر البلوشي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، بتتويج الفائزين بألقاب النجوم الأفضل على مستوى العالم في لعبة كرة القدم الشاطئية الذين اختارتهم لجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك خلال الحفل الراقي الذي أقيم وسط أجواء احتفالية ساحرة بحضور عدد كبير من الرياضيين العالميين.

وفاز الياباني أوزو موريرا بلقب أفضل لاعب كرة قدم شاطئية في العالم، وفازت البريطانية مولي كلارك بجائزة أفضل لاعبة في العالم، وفاز السنغالي راؤول ميندي بجائزة أفضل لاعب صاعد لقيادة فريقه للفوز بكأس أمم أفريقيا وأدائه الرائع في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، وفاز السويسري إليوت مونود بجائزة أفضل حارس مرمى.

وفاز الروسي مايكل ليخاشيف مدرب المنتخب الروسي بجائزة أفضل مدرب.

كما تم تكريم فريق الأحلام العالمي الذي يضم أفضل خمسة لاعبين في العالم يتم اختيارهم بناءً على تصويت اللاعبين والمدربين من حول العالم.

إشادة

وأشاد سعيد حارب، بالمستوى الذي قدمته المنتخبات المشاركة في بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية وبتعاون جميع الأطراف لإنجاح النسخة العاشرة من البطولة، كما شكر راعي البطولة شركة تكنوتري الرائدة في حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفرق العمل والمتطوعين من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة من شركة تكاتف وشركة نبض الإمارات التطوعي، والشركاء الاستراتيجيين لمجلس دبي الرياضي من القيادة العامة لشرطة دبي، وقناة دبي الرياضية.

وقال سعيد حارب: «إن استضافة دبي «حفل النجوم» لتتويج اللاعبين والمدربين الأفضل في العالم هي تأكيد على المكانة التي تحظى بها دبي على خارطة الرياضة العالمية وعلى الأخص في رياضة كرة القدم الشاطئية، التي كان لدبي دور كبير في تطويرها والمساهمة في إبرازها».

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